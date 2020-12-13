Ali Sürmeli, Eylül ayında beyin kanaması geçirmiş ve sevenlerini çok üzmüştü. Ekranlardan uzak olan başarılı oyuncunun tedavisi tamamlandı ve sağlığına kavuştu. Şimdi ise yeniden Ali Sürmeli Kimsesiz Doğan olarak EDHO'ya geri döneceği haberleri sevenlerini ve dizinin fenomenlerini oldukça mutlu etti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 176. Bölüm fragmanı yayınlandı ve oldukça heyecanlandırdı. Peki Ali Sürmeli'yi de bu bölümde mi göreceğiz? İşte merak edilenler…
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 176. BÖLÜM FRAGMANI
OCAK AYINDA BAŞLAYACAK!
61 yaşındaki oyuncu Ali Sürmeli: "Yeniden doğdum, yürüme çağındayım. Çok şükür iyiyiz. Kısmetse döneceğiz" açıklamasını yaptı. Ünlü oyuncunun menajeri Cem Tatlıtuğ, bilgi verdi ve "Çekimler devam ediyor, yapımcı ile yaptığımız görüşmede yılbaşından sonra yeni sezona girdiğimizde Ocak ayında tekrar başlayacağız" dedi.
ALİ SÜRMELİ KİMDİR?
Ali Sürmeli 7 Nisan 1959, Solhan, Bingöl doğumlu Zaza asıllı Türk tiyatro ve sinema oyuncusudur.
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun (1985) olan sanatçı, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı.
Sinema filmleri ve dizilerde oynadı. İlk başrolü 1995 yılında oynadığı ve yönetmenliğini Tülay Eratalay'ın yaptığı Düş, Gerçek, Bir de Sinema adlı filmdir. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı.
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakteriyle rol almaya başlamıştır.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 175. BÖLÜMDE NELER OLDU?
"O masada yanlış yaparsan, bunun bedelini ağır ödersin!"
Abisi Derman Korkmaz'ın hesabını sormak isteyen Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'nin karşısına dikilerek Alpaslan Çakırbeyli'nin yok edilmesini ister.
Hızır Çakırbeyli'nin ikazlarına rağmen, kendi planlarının uygulamaya başlayan Korkmazlar, tansiyonu yükseltmeye kararlıdır.
Şahin Ağa'ya yapılandan sonra gözünü karartan Alpaslan ise soluğu masada alır. Alpaslan'ın hedefinde Yavuz vardır.
Amcası İlyas Çakırbeyli'nin lider olduğu masaya yaptığından herkesi zor durumda bırakır.
Daha yeni masanın lideri olan İlyas Çakırbeyli, yeğeni ve masa arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.
Hızır Çakırbeyli'nin kurduğu oyundan habersiz kendi başına hareket eden Alpaslan, teyzesi Ceylan Çakırbeyli'nin de ikazıyla kendini geri çekmeye hazırdır. Fakat Alpaslan'ın mekanına yapılan son eylem ortalığı yeniden karıştırır.