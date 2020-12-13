Ali Sürmeli, Eylül ayında beyin kanaması geçirmiş ve sevenlerini çok üzmüştü. Ekranlardan uzak olan başarılı oyuncunun tedavisi tamamlandı ve sağlığına kavuştu. Şimdi ise yeniden Ali Sürmeli Kimsesiz Doğan olarak EDHO'ya geri döneceği haberleri sevenlerini ve dizinin fenomenlerini oldukça mutlu etti. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 176. Bölüm fragmanı yayınlandı ve oldukça heyecanlandırdı. Peki Ali Sürmeli'yi de bu bölümde mi göreceğiz? İşte merak edilenler…