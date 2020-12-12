Acun Ilıcalı Exxen için hazırlıklarına devam ediyor. Netflix'e rakip olacak bir dijital platform kuracak olan ünlü televizyon ve yapımcı Acun Ilıcalı, Exxen projesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Sihirli Annem başta olmak üzere pek çok dizi ve yarışmayı yayınlayacak olan platformla ilgili detaylar yavaş yavaş belli oluyor. Sabahlara kadar çalıştığını ifade eden ünlü televizyoncu yeni dijital platform Exxen için harcadığı paranın ne kadar olduğunu açıkladı. Konuk olduğu YouTube programında dikkat çeken ifadeler kullanan Ilıcalı Exxen ile ilgili merak edilen detayları da paylaştı.

EXXEN'E NE KADAR HARCADI?

Ünlü televizyoncu programda yaptığı açıklamalarla Exxen'e dair insanların merak ettiği soruları yanıtladı. Bu proje için sabahlara kadar çalıştığını, günde 10 saat toplantı yaptığı ifade eden Ilıcalı, Exxen isimli dijital platform için harcadığı parayı da açıkladı.