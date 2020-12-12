Acun Ilıcalı Exxen için hazırlıklarına devam ediyor. Netflix'e rakip olacak bir dijital platform kuracak olan ünlü televizyon ve yapımcı Acun Ilıcalı, Exxen projesi için hazırlıklarını sürdürüyor. Sihirli Annem başta olmak üzere pek çok dizi ve yarışmayı yayınlayacak olan platformla ilgili detaylar yavaş yavaş belli oluyor. Sabahlara kadar çalıştığını ifade eden ünlü televizyoncu yeni dijital platform Exxen için harcadığı paranın ne kadar olduğunu açıkladı. Konuk olduğu YouTube programında dikkat çeken ifadeler kullanan Ilıcalı Exxen ile ilgili merak edilen detayları da paylaştı.
EXXEN'E NE KADAR HARCADI?
Ünlü televizyoncu programda yaptığı açıklamalarla Exxen'e dair insanların merak ettiği soruları yanıtladı. Bu proje için sabahlara kadar çalıştığını, günde 10 saat toplantı yaptığı ifade eden Ilıcalı, Exxen isimli dijital platform için harcadığı parayı da açıkladı.
Acun Ilıcalı proje için yıllık 900 milyon TL ödediğini söyledi.
PLATFORMDA NELER OLACAK?
Cemal Can ve Aleyna Tilki: Müzikal proje olacak.
Şeref Bey adlı dizi: Haluk Bilginer, Ertan Saban, Songül Öden başrollerde yer alacak.
Vahşi Şeyler 8 bölümlük dizi: Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar başrollerde yer alacak.
Hükümsüz adlı dizi: Özgü Namal başrol oyuncusu olacak.
Next Top Model yarışma: Burcu Esmersoy sunacak.
İbrahim Büyükak ve Beyazıt Öztürk ile bir program.
Enis Arıkan'ın talk show programı: Sagopa Kajmer jüride olacak.