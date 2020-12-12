Geçtiğimiz haftalarda İbo Show'a katılan ünlü oyuncu diziye dair önemli açıklamalarda bulundu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Kimsesiz Yaşar karakteriyle çok konuşulan Olgun Şimşek bu sezon Show TV ekranlarında yayınlanan Ramo isimli dizide Cihangir karakterine hayat veriyor. İbrahim Tatlıses'in İbo Show'da Olgun Şimşek'e "Kimsesiz Yaşar, ben hala öyle olarak biliyorum seni. Daha beyefendi geçmedim" demesi üzerine 49 yaşındaki ünlü oyuncu "Kimsesiz Yaşar artık öldü gitti. Gerçi ölmedi. Güzel çalışma oldu. Ama bitti artık o. Şimdi Cihangir Bey artık." ifadelerini kullandı.

OLGUN ŞİMŞEK'TEN KİMSESİZ YAŞAR AÇIKLAMASI

İbrahim Tatlıses'in İbo Show'da Olgun Şimşek'e "Kimsesiz Yaşar, ben hala öyle olarak biliyorum seni. Daha beyefendi geçmedim" demesi üzerine 49 yaşındaki ünlü oyuncu "Kimsesiz Yaşar artık öldü gitti. Gerçi ölmedi. Güzel çalışma oldu. Ama bitti artık o. Şimdi Cihangir Bey artık." ifadelerini kullandı.