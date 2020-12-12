Kuruluş Osman'ın bu hafta izleyici karşısına çıkan 37. bölümünde Osman Bey alpleriyle birlikte Kulucahisar Kalesi'ni geri alarak Türk'ün şanlı sancağını kaleye dikti. Osman Bey'in fetih haberi Flatyos ve Geyhatu'yu şok ederken Savcı, kardeşi Osman ile yollarını tamamen ayırmaya karar verdi. Bölümün ardından yayınlanan Kuruluş Osman 38. bölüm fragmanında tuzak içinde tuzak kurulduğu görülüyor. Osman'ın ileri gittiğini düşünen Savcı ve Dündar toy kurup Osman'ı saf dışı bırakmak için plan yapıyor. Ancak olanlara katlanamayan Bamsı Bey hepsine en ağır cevabı vererek hadlerini bildiriyor. İşte Kuruluş Osman 38. bölüm fragmanında yaşanacaklar...
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
''Allah'ın verdiği canı, Allah'tan başka hiç kimse alamaz!''
Nikola kendisini Yavlak Arslan'ın düzenlediği toplantıda beklerken, yoluna tuzak kuran Flatyos'un da yokluğundan faydalanarak Kulucahisar Kalesi'ni yeniden eline geçiren ve Kayı bayrağını surlara diken Osman Bey, bu başarısıyla Savcı Bey ve Dündar Bey'i telaşa sürüklüyor.
Osman Bey'in Kayı Obası'nı ateşe attığını iddia eden Savcı Bey kardeşi ile yollarını ayırırken; Yavlak Arslan, Cerkutay'ın Osman Bey'in eline geçtiğini öğrenince kurduğu tuzağın kendisini vuracağını anlayarak harekete geçiyor.
Bala Hatun, Osman Bey'le evliliğe hazırlamaya çalıştığı Targun Hatun'la kılıçların çekildiği bir yüzleşme yaşıyor. Kulucahisar'ı kaybeden Nikola'nın hamlesi ne olacak?
Osman Bey, Targun Hatun babasını kurtarabilecek mi? Bala Hatun, Targun Hatun'la ilgili gerçeği öğrenecek mi? Ertuğrul Bey, vasiyetini açıklayacak mı? Yavlak Arslan; Geyhatu'nun gerçekleri öğrenmemesi için nasıl bir hamle yapacak?
Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey'i önüne geçmek için ne yapacak? Hazal Hatun, Dündar Bey'in beylik hayalini canlandırabilecek mi?
KURULUŞ OSMAN ÇARŞAMBANIN ZİRVESİNDE
Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de %13,97 izlenme oranı ve %28,00 izlenme payı 20+ABC1'de ise %13,90 izlenme oranı ve %26,57 izlenme payı elde ederek birinci oldu.
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', büyük bir heyecanla takip edilen ve çok konuşulan 37'nci bölümüyle reytingin zirvesine yerleşti. Tüm Kişiler ve 20+ABC1 kategorisinde Çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı oldu.
#TürkünZaferi etiketiyle sosyal medyada ses getiren, gece boyu Türkiye ve dünya gündeminde yer alan Kuruluş Osman'ın 37'nci bölümünde Kulucahisar'ı fetheden Osman Bey, Yavlak Arslan'ın tuzağından kurtuldu ancak Flatyos, Osman Bey'i köşeye sıkıştırdı.
Nikola ve Flatyos'a ters köşe yaparak Kulucahisar Kalesi'ni yeniden fetheden Osman Bey, kalenin muhafazasını Bamsı Bey ve Alplerine emanet etti. Osman Bey'in zafer haberi obada sevinçle karşılanırken, Savcı Bey ve Dündar Bey; Geyhatu tehlikesini öne sürerek Osman Bey'e cephe aldı.
Nikola yaşadığı hayal kırıklığı sonucu İnegöl Kalesi'ne çekilmek zorunda kalırken, Flatyos ve adamlarını Osman Bey'i yakalaması için görevlendirdi. Cerkutay'ı Geyhatu'ya götürerek gerçekleri ortaya çıkarmak isteyen Osman Bey, yolda Yavlak Arslan'ın kendisine kuracağı tuzağı bertaraf etmeyi başardı. Yavlak Arslan'ı ele geçiren Osman Bey, aynı anda Flatyos ve adamlarından baskın yedi ve köşeye sıkıştı.
Osman Bey'in Flatyos'un tuzağından nasıl kurtulacak? Savcı Bey ve Osman Bey arasındaki mücadele kavgaya dönüşecek mi? Beylik hayalleri kuran Dündar Bey'in planı ne?
Geyhatu ve Nikola buluşması uçtaki dengeleri nasıl değiştirecek? Bala Hatun, Targun Hatun'la ilgili sırrı öğrenebilecek mi? Ertuğrul Bey, seçimini yapacak mı? Targun Hatun babasını Bizans'ın elinden kurtarabilecek mi?