Kuruluş Osman'ın bu hafta izleyici karşısına çıkan 37. bölümünde Osman Bey alpleriyle birlikte Kulucahisar Kalesi'ni geri alarak Türk'ün şanlı sancağını kaleye dikti. Osman Bey'in fetih haberi Flatyos ve Geyhatu'yu şok ederken Savcı, kardeşi Osman ile yollarını tamamen ayırmaya karar verdi. Bölümün ardından yayınlanan Kuruluş Osman 38. bölüm fragmanında tuzak içinde tuzak kurulduğu görülüyor. Osman'ın ileri gittiğini düşünen Savcı ve Dündar toy kurup Osman'ı saf dışı bırakmak için plan yapıyor. Ancak olanlara katlanamayan Bamsı Bey hepsine en ağır cevabı vererek hadlerini bildiriyor. İşte Kuruluş Osman 38. bölüm fragmanında yaşanacaklar...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

''Allah'ın verdiği canı, Allah'tan başka hiç kimse alamaz!''

Nikola kendisini Yavlak Arslan'ın düzenlediği toplantıda beklerken, yoluna tuzak kuran Flatyos'un da yokluğundan faydalanarak Kulucahisar Kalesi'ni yeniden eline geçiren ve Kayı bayrağını surlara diken Osman Bey, bu başarısıyla Savcı Bey ve Dündar Bey'i telaşa sürüklüyor.