Kartları yeniden dağıttıracak hamleyi yapıyor! Hercai'de bir dönemin sonu! Bu kez en bombası... Bu hafta 51. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Hercai'de olay olacak gelişmeler peşi sıra yaşandı. Üç sezondur ATV ekranlarındaki macerasına cuma akşamları devam eden Hercai başarısını sürdürüyor ve yurt dışına da taşıyor. Akın Akınözü ve Ebru Şahin'i de şöhrete taşıyan dizi de her yeni bölümde neler olacağı konusunda heyecan sürerken sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre flaş bir isim Hercai'ye veda ediyor. Gözler şimdi fenomen diziye kimin veda edeceğine çevrildi. Bu isim herkesi şaşırtacak cinsten.
ŞAŞIRTACAK VEDA!
Hercai dizisinde geçtiğimiz bölümde Aslan karakterinin ölmesi ile tüm taşlar yerine oturmuş ve artık hiçbir sır kalmamıştı. Ancak fenomen diziye bir karakterin daha veda edeceği ortaya çıktı.
İddialara göre Sultan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, ilerleyen bölümlerde diziden ayrılacak.
Hercai dizisinde canlandırdığı Sultan karakteri ile tanınan Gülçin Santırcıoğlu'nun diziden ayrılacağı iddiası sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gülçin Santırcıoğlu, dizide canlandırdığı Sultan karakterinin oğlu Aslan'ın ölümünün ardından diziden ayrılacak.
Hangi bölümde gidecek ve nasıl bir hikaye ile diziden ayrılacak henüz bilinmiyor ama dizinin ilk bölümünden itibaren varolan bir karakterdi Sultan Aslanbey.
GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU KİMDİR?
1977 İzmir doğumlu dizi ve sinema oyuncusu Gülçin Santırcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümünde eğitim aldı. Oyunculuk kariyeri ile birlikte çeşitli gruplarda solistlik ve Ruhi Su Kültür Sanat Vakfı'nda şan hocalığı yaptı. Oynadığı ilk sinema filmi 'Türev', 2005 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazandı. Bu filmde oynadığı Süreyya rolü ile 13. ÇASOD ödüllerinde "Umut Vadeden Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.
Bir klasik hâline gelen 'Elveda Rumeli' dizisindeki Hatice rolü ülke çapında tanındı. 2007 yılında yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun 'Yumurta', 'Süt', 'Bal' üçlemesinin ilk filmi olan 'Yumurta' filminde Nejat İşler, Saadet Işıl Aksoy ve Ufuk Bayraktar ile birlikte rol aldı.
Film ulusal ve uluslararası çeşitli festivallerde ödüller aldı. 2008 yılında başrollerini Kaan Keskin ile paylaştığı üçüncü sinema filmi olan 'İki Çizgi', 65. Venedik Film Festivali ve 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali dâhil olmak üzere 30'un üzerinde ulusal ve uluslararası festivale katıldı. Sonrasında çeşitli sinema ve dizi film projelerinde yer aldı. 2012 yılında Badem grubunun "Badem ve Konukları" albümünde "Ala Gözlerini Sevdiğim Dilber" şarkısını seslendirdi. 2013 yılında Roterdam Altın Lale Film Festivalinde jüri üyeliği de yapan oyuncu son olarak 'Kara Ekmek' ve 'Oyunbozan' adlı dizilerde rol aldı.
HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Hazar'ın kendi oğlu olduğunu öğrenen Azize bugüne kadar yaptıklarını affettirebilmenin tek bir yolu olduğunu düşünmektedir ancak o yolda en az kendisi kadar tehlikeli bir engeli vardır; Füsun. Mahfuz'la ilgili aklı karışık olan Reyyan gördüğü bir rüyanın etkisiyle bebeğini kaybetme korkusu yaşamaktadır.
Bir yandan babasına kavuşma, bir yandan da baba olma heyecanı yaşayan Miran ise şımartır sevdiğini, bir dediğini iki etmez, şüphelerinden, korkularından kurtulması için elinden geleni yapar. Hazar ise oğlunun ve kızının hayatını kolaylaştırmak için bir hamle yapar. Bu hamle baba-oğlu birbirine daha da yaklaştıracaktır.
Nasuh, Miran'la dede-torun olabilme yolunda bir adım atar ve onun aileye katılmasının şerefine bir yemek tertip etmek ister ancak Cihan'ın itirazıyla karşılaşır. Miran'ın bir Şadoğlu olmasını hazmedemeyen ve kendi hakkının ona verileceğini düşünen Cihan karşı atağa geçer, dünürü Füsun'un uzattığı dostluk elini tutar.
Ancak bu davranışı Nasuh'un şimşeklerini üzerine çekmesine neden olur. Tüm bunlar olurken Füsun'un korkunç planına engel olmak isteyen Azize ise Reyyan'a koşar. Ancak geç kalmıştır.
Füsun Reyyan'a zarar verebilecek mi? Azize kendini affettirebilecek mi? Esma Fırat'a gerçekleri söyleyecek mi?