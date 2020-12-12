Kartları yeniden dağıttıracak hamleyi yapıyor! Hercai'de bir dönemin sonu! Bu kez en bombası... Bu hafta 51. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Hercai'de olay olacak gelişmeler peşi sıra yaşandı. Üç sezondur ATV ekranlarındaki macerasına cuma akşamları devam eden Hercai başarısını sürdürüyor ve yurt dışına da taşıyor. Akın Akınözü ve Ebru Şahin'i de şöhrete taşıyan dizi de her yeni bölümde neler olacağı konusunda heyecan sürerken sosyal medyada flaş bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre flaş bir isim Hercai'ye veda ediyor. Gözler şimdi fenomen diziye kimin veda edeceğine çevrildi. Bu isim herkesi şaşırtacak cinsten.

ŞAŞIRTACAK VEDA!

Hercai dizisinde geçtiğimiz bölümde Aslan karakterinin ölmesi ile tüm taşlar yerine oturmuş ve artık hiçbir sır kalmamıştı. Ancak fenomen diziye bir karakterin daha veda edeceği ortaya çıktı.