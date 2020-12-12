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    • 12.12.2020 12:16
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    ve eşi Fenerbahçeli 'in ortalığı tarumar eden yatak pozu paylaşımı! Vücutlarını kapattılar kapatmasına ama...

    2017 yılında evlenen oyuncu ve Fenerbahçeli yıldız futbolcu 'den sosyal medyayı sallayan yatak pozu... Güzel oyuncu Şükran Ovalı ve futbolcu Caner Erkin 2017 yılında hayatlarını birleştirmiş, 2018 yılında da ilk çocukları 'yı kucaklarına almışlardı. Caner Erkin ve peşinden çok koştuğunu söylediği Şükran Ovalı şimdilerde Türkiye'nin gıpta ile takip ettiği bir çift olarak dikkat çekiyor. Aşk dolu pozlarını Instagram hesaplarından sık sık paylaşan ve her seferinde birbirlerine olan sevgilerini dile getiren ünlü çiftin paylaşımı bu kez görenlerin ağzını açık bıraktı. 3 yıl önce nikah masasına oturan futbolcu Caner Erkin ve oyuncu Şükran Ovalı, sosyal medya hesaplarından yatakta vücutlarını yastıklarla kapattığı pozlarını paylaştı. Sonra yorumları tutabilene aşk olsun...

    Şükran ve Caner'den olay yaratan yatak pozu

    Şükran Ovalı ve eşi Fenerbahçeli Caner Erkin'in ortalığı tarumar eden yatak pozu paylaşımı! Vücutlarını kapattılar kapatmasına ama... Şimdiler setlerden kızı Mihran Ela nedeniyle uzak duran Şükran Ovalı, eşi Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin'le öyle bir fotoğraf paylaştı ki sosyal medya sallandı. 2017 yılında hayatlarını birleştiren ünlü çift 2018 yılında ilk çocukları Mihran Ela'yı kucaklarına aldı. Sosyal medyadan aşklarını sık sık dile getiren çiftin bu kez paylaşımları hayli sıra dışı. Çiftin yatak pozu kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi.

    Son olarak Star TV'de yayınlanan Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak katılan Şükran Ovalı, 2017 yılında Caner Erkin ile evlendi. 2018 yılında kızı Mihran Ela'yı kucağına alan Ovalı, setlere de ara verdi.

    YATAK POZUNU PAYLAŞTI

    Zaman zaman eşi Caner Erkin'le samimi pozlarını Instagram hesabından yayınlayan Ovalı, dün cesur bir paylaşım yaptı.

    Eşiyle vücudunu emojili yastıklarla kapatan Şükran Ovalı, yatak pozlarını Instagram hesabından yayınladı. Erkin ise eşinin paylaşımını kendi Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

    İŞTE OLAY YARATAN O FOTOĞRAF

    Çiftin cesur pozu kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı.

    'ŞÜKRAN'IN KAPISINDA YATTIM'

    Caner Erkin, katıldığı canlı yayında oyuncu eşi Şükran Ovalı hakkında açıklamalarda bulunmuştu.

    2017'de Roma'da evlenen, 2018'de de kızları Mihran Ela'yı kucaklarına alan çift mutlu bir evlilik sürdürüyor. Ama Erkin'in anlattığına göre bu evlilik hiç de öyle kolay olmamış.

    "Beni çok reddetti" diyen ünlü futbolcu, güzel oyuncuyu ikna edebilmek için meğer çok uğraşmış.

    Önce beraber olmak, sonra evlenmek için çok uğraştım. Kapısında yattım, sokağında gezdim. İnadım sayesinde ikna oldu.

    Çift Ağustos 2018'de dünyaya gelen kızları Mihran Ela ile Beykoz'da oturuyorlar. Çift, servet değerindeki villalarının havuza komşu olan bölümünün çatısına isimlerinin baş harflerini yazdırdı.
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