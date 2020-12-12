Şükran Ovalı ve eşi Fenerbahçeli Caner Erkin'in ortalığı tarumar eden yatak pozu paylaşımı! Vücutlarını kapattılar kapatmasına ama... Şimdiler setlerden kızı Mihran Ela nedeniyle uzak duran Şükran Ovalı, eşi Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin'le öyle bir fotoğraf paylaştı ki sosyal medya sallandı. 2017 yılında hayatlarını birleştiren ünlü çift 2018 yılında ilk çocukları Mihran Ela'yı kucaklarına aldı. Sosyal medyadan aşklarını sık sık dile getiren çiftin bu kez paylaşımları hayli sıra dışı. Çiftin yatak pozu kısa sürede sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri haline geldi.