12 Aralık Masterchef Türkiye nerede çekildi? Zazadin Hanı nerede?

Zazadin Hanı nerede? Masterchef Türkiye nerede çekildi? 12 Aralık Masterchef Türkiye'nin nerede çekildiği programın izleyicileri tarafından araştırılıyor. Her hafta bir programda dış çekimleri yapılan Masterchef Türkiye'nin bu akşamki yayını Zazadin Han'dan yapılacak.

MASTERCHEF NEREDE ÇEKİLDİ?

MasterChef, Konya'da bulunan Selçuklu kervansaraylar ağının en güzel yapılarından biri olan Zazadin Han'da çekildi.