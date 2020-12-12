12 Aralık Masterchef Türkiye nerede çekildi? Zazadin Hanı nerede?

Zazadin Hanı nerede? Masterchef Türkiye nerede çekildi? 12 Aralık Masterchef Türkiye'nin nerede çekildiği programın izleyicileri tarafından araştırılıyor. Her hafta bir programda dış çekimleri yapılan Masterchef Türkiye'nin bu akşamki yayını Zazadin Han'dan yapılacak.
MASTERCHEF NEREDE ÇEKİLDİ?
MasterChef, Konya'da bulunan Selçuklu kervansaraylar ağının en güzel yapılarından biri olan Zazadin Han'da çekildi.
ZAZADİN HAN NEREDE?
Konya'ya 22 kilometre uzaklıkta, Aksaray-Konya karayolundan 5 kilometre içeride Tömek köyü yakınında yer alan han, Selçuklu kervansaraylar ağının en güzel yapılarından biri olarak biliniyor.
Konya Zazadin Han'ın açık adresi şu şekilde: Tömek, Zazadın Hanı Cd. No:42, 42280 Selçuklu/Konya
ZAZADİN HAN HAKKINDA
Zazadin Hanı, Konya'da 13. yüzyıl Anadolu Selçuklu devrine ait kervansaraydır. 1235-1236 yılları arasında I. Alaeddin Keykubad'ın ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev'in emirlerinden biri olan Sadeddin Köpek tarafından inşa ettirilmiştir.
Dikdörtgen planlı kesme taştan, yazlık ve kışlık olarak, avlulu inşa edilen han bir kale görünümündedir. Taç kapısı üzerinde bir kitabesi bulunmaktadır. 2017 yılında Selçuklu Belediyesi tarafından restore edilerek turizme açılmıştır.