İbo Show 12 Aralık konukları kimlerdir? İbo Show’a bu hafta kimler katılıyor?

İbo Show konukları kimlerdir? 12 Aralık İbo Show konukları programın sevenlerinin merak konusu oldu. İlk olarak 1993 yılında başlayan ve bir ekran klasiği haline gelen program yeni bölümleriyle Star TV'de yayınlanıyor.
İBO SHOW SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İBO SHOW her Cumartesi akşamı saat 20.00'de Star TV'de yayınlanacak. Bu hafta 12 Aralık 2020 Cumartesi akşamı da saat 20:00'de başlayacak.
İBO SHOW 12 ARALIK KONUKLARI KİMLER?
İbo Show 5. bölüm konukları Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün, Mustafa Üstündağ konuk oluyor.