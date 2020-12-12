Hadise ve Kaan Yıldırım ayrılığının perde arkası ortaya döküldü! Türkiye işi gücü bıraktı Hadise ve Kaan'a kilitlendi sebep 3.kişi... Bu yılın en çok konuşulan aşkı Hadise ile Kaan Yıldırım birlikteliğinden ayrılık haberi gelmiş, ardından ünlü çift romantik bir paylaşım yaparak iddiaları yalanlamıştı. Kötü haberi duyuran ise Hadise'nin ta kendisi olmuştu. Peki ne oldu da sık sık aşk pozlarıyla ayrılık iddialarını yalanlayan Hadise ve Kaan Yıldırım çifti yollarını ayırma kararı aldı?
Hadise ile Kaan Yıldırım, geçtiğimiz şubatta aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkileri 10 ayda 3 kriz atlatmış, çift her defasında barışmıştı.
'EVLİLİK TEKLİFİ' İDDİASI!
Hadise'nin, yakın çevresine 35'inci yaş gününde evlilik teklifi aldığını ve kabul ettiğini söylediği iddia edilmişti.
Üç hafta önce yine ayrıldıkları iddia edilen çift, Instagram hesabından aşk dolu bir fotoğraf paylaşıp dedikoduları yalanlanmıştı. Ne var ki sevgililer, perşembe akşamı Kaan Yıldırım'ın evinde kıskançlık yüzünden tartıştı.
EVİ TERK ETTİ!
Posta gazetesinin haberine göre; Hadise, bir anda parladı. Yıldırım'ın alttan almaya çalışma çabaları sonuç vermedi. Pop yıldızı evi terk etti.
Hadise dün sabah da ayrılığını belirten bir açıklama yaptı. "İlişkiyi noktalandırmış bulunuyorum" sözüyle bu kararı kendisinin aldığının altını özellikle çizdi. Bu da Kaan Yıldırım'ın bozulmasına neden oldu.
"HADİSE FEVRİ DAVRANDI"
Yakışıklı oyuncu, bir yakınına "Hâlâ çok aşığız. Bu sevgi öyle derin ki, kolay kolay bitemez. Biz evlilik hazırlığı yapıyorduk. Nedense fevri davrandı" dedi.
Sevgilisini dün geceden bu yana sürekli arayan, art arda mesajlar çeken Kaan Yıldırım, Hadise'den henüz bir cevap alabilmiş değil.
SEDA GÜVEN DEVREYE GİRDİ
Hadise ile Kaan Yıldırım'ı barıştırmak için ilk devreye giren kişi tanışmalarını da sağlayan oyuncu Seda Güven oldu.
REYNMEN İDDİASI
Hadise'yle Kaan Yıldırım'ın ayrılığında sosyal medya fenomeni Reynmen'in olduğu konuşuluyor. İddialara haberine göre; Daha önce Reynmen'in "Ela" şarkısında cesur kıyafetiyle dans eden Hadise, çok konuşulmuştu.
Hadise'nin uzun süre gündemde kalan o videosunu Reynmen'in çektiği iddiası kulislerde dolanıyordu.
Aradan aylar geçtikten sonra Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişki yaşamaya başlamış ve bu sırada Hadise'nin Reynmen'in şarkısında dans ettiği videoyu Instagram hesabından kaldırması dikkat çekmişti. Hadise'nin çok sayıda beğeni alan bu videoyu Kaan Yıldırım istemediği için kaldırdığı konusu gündeme gelmişti.