YAŞAR ALPTEKİN'İN EŞİ NİLGÜN ALTINYAY KİMDİR?

Modacı Nilgün Altınyay, 1956 tarihinde dünyaya geldi. O dönem aralarındaki 8 yaş farkı nedeniyle eleştirilen Nilgün Altınyay verdiği bir röportajda "Yaş farkı çok önemli değil, evlilikte önemli olan aşktır" açıklamasında bulunmuştu. Yaşar Alptekin'den önce 1973 yılında müteahhit Yavuz Altınyay'la ile evlenen Nilgün Altınyay, 16 yıl evli kaldıktan sonra boşanmıştı. 1991 yılında Yaşar Alptekin ile nikah masasına oturan Nilgün Altınyay'ın ikinci evliliği ise 1995 yılında sona erdi. 4 yıl evli kalan ikilinin Ayris Alptekin isminde bir kızı var. İlk eşinin soyadını taşımayı sürdüren Nilgün Altınyay, boşanma nedenini "Eşim çalışmama karşıydı ama ben kararlıydım. Boşandık" sözleriyle dile getirmişti. Nilgün Altınyay, 22 yıl sonra Yaşar Alptekin ile yeniden evlendi.

YAŞAR ALPTEKİN'İN KIZI AYRİS ALPTEKİN

Ayris Alptekin, 1993 yılında İstanbul'da doğmuştur. Babası manken ve eski oyuncu Yaşar Alptekin'dir. Annesinin adı Nilgün Altınyayla'dır. Anne ve babası 1995 yılında boşandıktan sonra babası ve babaannesi yanında büyümüştür. Güzel sanatlar lisesi mezunudur. İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Yazarlığı Bölümü'nde okumaya devam etmektedir.