Şahsenem'in Türkiye'ye Gelişi



Bir süre sonra Türkiye'ye yerleşmeye karar vermiş ve burada yaşamaya başlamıştır. Başarıları Özbekistan'da sınırlı kalmasın diye sınırları aşmış ve Türkiye'ye yerleşmiş olan sanatçı burada 20 tane konser vermiştir. Türkiye'de kalabilmek ve vatandaşlık alabilmek için, uzun süre çaba sarf etmiş elini sürmediği iş bırakmamıştır. Terzilik, tezgâhtarlık, çaycılık, sekreterlik gibi kendi olmayan birçok işe imzasını atmıştır. Bir amacı olduğu için bu uğurda vazgeçmeden savaşmaya devam etmiştir. Bunu yapmasındaki düşüncesi de "Türkiye'de müzik yapmak istiyorsan ilk önce Türk insanını yaşaman gerekiyor" olmuştur.



ŞAHSENEM'İN ALBÜMLERİ



1996 yılında çıkarmış olduğu Seyyah albümüyle Türkiye'de büyük bir ses getirmiştir. Gözyaşlarım Anlatır, Nar Tanem, O Bu Gece Gelecek, O Bu Gelecek şarkıları kısa sürede en çok dinlenen şarkılar arasına girmiştir. Bu albümünün en unutulmayan şarkısı ise Yüreğim Meskendir Aşka şarkısı olmuştur. 2008 yılında İranlı ressam Armin Perhüdari ile evlenmiş ve mutlu bir evliliğe imza atmıştır. Çok acele evlenmiş oldukları için Şahsenem gelinlik giyememiş, kocası da damatlık giyememiştir. Fakat mutlu evliliği ile herkesin takdirini kazanmıştır.



