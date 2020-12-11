Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu'nun oturduğu Doya Doya Moda'da heyecanlı bir haftanın finali daha gerçekleşti. Her Cuma olduğu gibi bugün de haftanın en düşük puanını alan yarışmacı hayallerine veda etmek zorunda kaldı. TV8'in fenomen yarışmasında büyük beden 42 ve üstü beden yarışmacılar modaya bakış açılarını yansıtmaya devam ederken günün puan durumu nasıldı? 11 Aralık Cuma Doya Doya Moda haftanın birincisi kim oldu? İşte yaşananlar…
11 ARALIK CUMA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Özde: 27
Ceren: 21
Birben: 34
Bahar: 35
Rabia: 28
Sabiha: 38
Tuğba: 17
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 104 puan ile Doya Doya Moda Sabiha oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Ceren ve Tuğba girdi. Elenen isim Tuğba oldu.
DOYA DOYA MODA SABİHA KİMDİR?
Doya Doya Moda 2. Sezon yarışmacılarından Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, 1996 yılında dünyaya geldi. Yarışmaya İstanbul'dan katılan ancak aslen Rizeli olan Rümeysa, çiğ köfte dükkanı işletiyor.
Sabiha Rümeysa Küçükislamoğlu, daha önce evlenip boşanmış ve bu evlilikten bir çocuğu var.
Yaşadıkları nedeniyle zaman zaman duygusal anlar yaşayan Sabiha, 'Erkek arkadaş ile ilk buluşma' konseptinde duygusal anlar yaşamış ve şunları söylemişti. "Eşimden çok kısa bir süre önce ayrıldım, bekar bir anneyim. Kötü bir şekilde ayrılmadık, sadece anlaşamıyorduk. Bitirmenin en doğrusu olduğuna karar verdik. Yarışmaya çocuğum için katıldım, tek başıma annelik nasıl yaparım, bunu göstermek için yarışmaya katıldım"