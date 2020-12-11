DEMET AKBAĞ KİMDİR?

Demet Akbağ, 23 Aralık 1959'da Benan ve Oktay İybar çiftinin üçüncü çocuğu olarak Denizli'de doğdu. Ailesi o tarihte ceza reisi olan dedesinin görevi nedeniyle Denizli'de bulunmaktaydı. Babası, gazeteci ve fotoğraf sanatçısıydı. Sedef ve Kemal adında iki kardeşi vardır. Anne ve babasının 13 yaşındayken ayrılması nedeniyle 1972'de anne ve anneannesiyle birlikte İstanbul'a taşındı.

İstanbul Kız Lisesi'nde başladığı lise öğrenimini anne ve babasının ayrılmasından sonra taşınmaları üzerine Erenköy Kız Lisesi'nde tamamladı. Liseden sonra 1982'de İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi; okulu dört yılda tamamladı 21 yaşında iken yaptığı ilk evliliği dört yıl sürdü. Demet Akbağ'ın Bodrumlu mimar Saim Arpat'la 1986'da yaptığı ikinci evlilik sadece sekiz ay sürdü.