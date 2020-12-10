Arama motorları üzerinden Tuğba Altıntop kimdir? Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop kaç yaşında, nereli? Sorularının yanıtları sıklıkla araştırılıyor. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a katılan ve samimi açıklamaları ile dikkat çeken Tuğba Altıntop geçtiğimiz günlerde de Rafet El Roman'ın kendisini aldattığı açıklamalarla ile magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. İşte hayatı hakkındaki tüm bilgiler…
TUĞBA ALTINTOP KİMDİR?
Tuğba Altıntop 15 Aralık 1976 doğumlu. Adana'da dünyaya gelen eğitimine lisede son vererek, grafikerlik alanına yöneldi. Ancak Tuğba Altıntop'un hayatı Miss Turkey yarışması ile değişti. İki erkek kardeşi bulunan Tuğba Altıntop, 1996 yılında Rafeat El Roman ile hayatını birleştirme kararı aldı. El Roman ile Tuğba Altıntop'un evliliği 7 yıl sürdü. Çift 2003 yılında sancılı bir şekilde boşandı. Altıntop ve El Roman'ın Su El Nur ve Şevval Nur isimli iki kız çocuğu var.
Tuğba Altıntop, 2011 yılında pop müzik şarkıcısı Levent Dörter ile birlikte oldu.
2004 - Fırtına Hayatlar (Ayşe)(TV Dizisi)
2004 - Bizim Karakol (İsmet) (TV Dizisi)
1995 - Zampara Seyfettin (Çiğdem) (TV Filmi)
RAFET EL ROMAN KİMDİR?
Rafet El Roman, 25 Ağustos 1968 tarihinde Edirne, Havsa'da doğmuştur. Asıl adı Rafet Yaşdut'dur. Bir abisi vardır. 1970 yılında anne babası Almanya'ya işçi olarak giderken Rafet'i Uzunköprü Ömerbey köyünde anneannesine bıraktılar. İlkokul birinci sınıfı bu köyde okuduktan sonra Almanya'ya Darmstadt kentine annesinin yanına aldılar. Bundan sonraki öğrenimini orada Almanya'da havalandırma ve kalorifer tesisatçısı eğitimi alarak tamamladı. Almanya'da şarkıcılık ve oyunculuğun yanı sıra haftada üç kez İtalyan restoranlarında garsonluk yaptı. Almanya'da bir şarkı yarışmasına girmeden evvel İspanyatatilinden dönen bir arkadaşı ona El Romano isimli İspanyol bir halk kahramanından söz ediyor. Buradan esinlenerek soyadını "El Roman" olarak kullanmaya başlıyor, ancak 4 yıllık uğraşmadan sonra Almanya'da iken mahkeme kararı ile soyadını "El Roman" olarak değiştirdi.
1984 yılında 16 yaşında ilk söz ve bestelerini yazmaya başladı. 1985 yılında 17 yaşındayken Midnight Entertaintment film şirketine figuran olarak başvurdu ve çalışmaya başladı. 1988 yılında ilk sahne çalışmalarına başladı. 1992 yılında Saarlaendischer Rundfunk Radio Kurumu tarafından Almanya'da "Yılın En İyi Yeteneği" seçildi. 1994 yılında Frankfurt Kültür Festivali'nde Media Artist Avard - Medya Sanat Ödülü aldı.1995'de Türkiye'ye gelerek "Gençliğin Gözyaşı" adlı ilk solo albümünü çıkardı.
1999 yılında yönetmen ve senaristliğini Sinan Çetin'in yaptığı "Propaganda" adlı filmde Kemal Sunal, Metin Akpınar, Meltem Cumbul, Ali Sunal, birlikte başrol oynadı.
2000 yılında Mehmet Ali Erbil ile Euro 2000 şampiyonası için milli takıma yazdığı "Bir Gol Daha" şarkısını seslendirdi. 2000 yılında yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı "Dar Alanda Kısa Paslaşmalar" adlı sinema filminde Erkan Can, Müjde Ar, Savaş Dinçel, Şahnaz Çakıralp, Sezai Aydın, Uğur Polat, Bülent İnal birlikte başrol oynadı.
2000 yılında Aşkın Nur Yengi ile "Peşindeyim" şarkısında düet yaptı. Rafet El Roman 2000 yılında "RER Müzik" adlı müzik yapım şirketi kurdu.
Rafet El Roman, 2002 yılında "Asayiş Berkemal" filminde; Yıldız Kaplan,Dursun Ali Sarıoğlu, Sinan Bengier, Selahattin Taşdöğen, Ferdi Akarnur,İsrafil Köse ile rol aldı.
2005 yılında "Kalbimin Sultanı" adlı 7. albümünü, 10.Sanat Yılı şerefine müzik severlerin beğenisine sundu, albüm ilk çıktığı hafta büyük bir satış grafiği yakalayarak, listelerin bir numarası oldu. Müyap yılın en çok satan albümü ödülü Altın Kelebek, Popsav yılın en başarılı pop sanatçısı ödüllerini aldı.
2007 yılında "Senin Uğruna" filminde Birce Akalay, Ceren Hindistan, Özge Ulusoy, Tuğba Melis Türk ile birlikte rol aldı.
Rafet El Roman, 1996 yılı Miss Turkey Güzeli Tuğba Altıntop ile 1996 yılında evlendi. 2003 yılında boşandı. Su El Nur (d.2000) ve Şevval Nur (d.2003) adında iki kızı vardır.
Rafet El Roman'ın 2003 yılından beri 7 yıllık eski kız arkadaşı Yeşim Eryıldırım'dan Edvan (d.2010) adında bir oğlu vardır.
Rafet El Roman, 16 Temmuz 2014 tarihinde Ceren Kaplakarslan ile evlendi.
Albümleri :
1995 - Gençliğin Gözyaşı
1997 - En Güzel Günler Senin Olsun
1999 - Hayat Hüzünlü
2001 - Hanımeli
2002 - 5 NR AŞK
2004 - Sürgün
2005 - Kalbimin Sultanı
2006 - Gönül Yarası
2008 - Bir Roman Gibi
2011 - Sevgiye Zaman Ver
2013 - Yadigar
Filmleri ve dizileri :
2007 - Senin Uğruna (Kemal) (TV Dizisi)
2002 - Asayiş Berkemal (Berkemal) (TV Dizisi)
2000 - Dar Alanda Kısa Paslaşmalar (Serkan) (Sinema Filmi)
1999 - Propaganda (Adem) (Sinema Filmi)