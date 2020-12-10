Sadakatsiz son bölüm büyük bir ilgiyle izlendi ve izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Asya ve Volkan arasındaki mücadele son mu buldu? Amerika'dan dönen ve Asya'da intikam almayı amaçlayan Volkan neler yapacak? Asya hem oğlunun velayetini alır hem de Volkan'a anlaşmalı boşanmayı kabul ettirir. Peki bundan sonra neler olacak? Sadakatsiz son bölümden sonra heyecanla araştırılan Sadakatsiz 10. yeni bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı
SADAKATSİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Asya ile Volkan'ın arasındaki savaş, herkesin hayatını değiştiren bir yıkımla sonuçlanır. Bundan sonra herkesin yazacak yeni bir hikayesi vardır, ancak önlerinde açılan sayfayı doldurmak kimse için kolay olmayacaktır. Volkan ve Asya'yı bambaşka hayatlara savuran mücadele artık tamamen bitmiş midir? Yoksa baştan yazacakları hikaye, onları günün birinde yeniden aynı sayfada buluşturacak mıdır?
SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?
Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu Sadakatsiz'in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.
Medyapım tarafından bu sezon için Kanal D'ye Doktor Foster Dizisinden uyarlanacak olan sadakatsiz kadın erkek ilişkilerini ve evliliği sorgulayan bir konuyla ekrana geliyor.
Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye (Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır.
Dizide Doktor olarak çalışan ve mutlu bir evliliği olan kadın bir gün eşinin atkısında bir saç teli bulur ve bu durumdan şüphelenir. Kadın bu saç telinin kime ait olabileceğini araştırmaya başlar. Bir süre sonra kocasından şüphelendiği için kendisini suçlamaya başlayan kadın daha sonra kocasının gerçekten de kendisini aldattığını öğrenir ve bununla yüzleşmek ve baş etmek zorunda kalır. Üstelik aldatıldığı kadın kocasının iş arkadaşının kızıdır ve kız hamiledir.
SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMDİR?
Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Sadakatsiz dizisinin başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un yanı sıra; Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ile Selin Aydınlıoğlu yer alıyor.
SADAKATSİZ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?
Sadakatsiz dizisi BBC Studios'un 'Doctor Foster' isimli dizisinin Türkiye uyarlamasıdır.