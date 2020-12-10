Survivor 2021 Öykü Çelik'e bereketli geldi! Mini etek açıklamasıyla tefe konan Öykü Çelik şimdi de milyonluk araca kondu ... Şu sıralar adını çok sık duyar olduk Öykü Çelik'in. İlk olarak "Mini etek giymiş biriyle benim düşüncem bir olur mu?" diyerek tepkilerin odağındaki isim olmuştu. Günlerce konuşulan bu konu sonrasında Survivor 2021 hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Öykü Çelik, TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Survivor 2021 kadrosunda ünlüler takımının yarışmacısı olarak boy gösterecek. Tüm bunlar üzerine Öykü Çelik'ten yeni bir hamle daha geldi. Anlaşılan o ki Öykü Çelik'i uzunca bir süre konuşmaya devam edeceğiz.