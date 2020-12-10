Serdar Ortaç'ın antrikot kadar sevdiği sevgilisi Seçil Gür kimdir? Duyanlar inanamıyor ama meğer Seçil Gür de şarkıcıymış... Serdar Ortaç'ın Instagram hesabından paylaştığı video sosyal medyayı birbirine kattı... 50 yaşındaki ünlü şarkıcı Serdar Ortaç bir süredir 34 yaşındaki Seçil Gür'le aşk yaşıyor. Sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen çift bu kez Serdar Ortaç'ın gafıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü şarkıcı, sevgilisi Seçil Gür'ün "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı.
Serdar Ortaç'ın Instagram hesabından paylaştığı video sosyal medyayı birbirine kattı. Ünlü şarkıcı, sevgilisi Seçil Gür'ün "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı.
24 saniyelik videoda Serdar Ortaç'ın, bir süre düşündükten sonra antilop yerine antrikot diyerek şu yanıtını veriyor: "Bir aslanın ormanda aylarca aç kalıp bir antrikot yavrusunu görüp kıyamadığı için yememesi kadar."
Serdar Ortaç'ın bu sözlerini sevgilisi Seçil Gür bile ti'ye aldı. Seçil Gür Instagram hesabından bu fotoğrafı paylaşarak 'Antrikot sever' notunu düştü.
Çift geçtiğimiz Mart ayında birlikteliklerini sonlandırmıştı ancak daha fazla ayrı kalamayıp yeniden bir araya gelmişti. Serdar Ortaç, "Büyük bir hata etmiştim. Nefis bir ilişkimiz vardı, durduk yere arıza çıkarmıştım" derken, Seçil Gür ise, "Affettim adamı" açıklamasını yapmıştı.
Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür çektiği videoyla sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın, sevgilisi Seçil Gür'ün 'Beni ne kadar seviyorsun'sorusuna verdiği yanıt virale dönüştü. Peki, Serdar Ortaç'ın sevgilisi Seçil Gür kimdir?
Türk şarkıcı ve söz yazarı Seçil Gür, 1 Ocak 1986 tarihinde dünyaya geldi. Hof, Bavyera'da Adanalı bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Müzik hayatına 12 yaşında Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası 'nda başladı. Liseye kadar ki eğitimini Adana da tamamladıktan sonra 1999 yılında İstanbul'a gelerek kısa süreli sahne deneyimlerinin ardından keman virtiözü kuzeni olan Hande Özyürek'in destek ve tavsiyesi ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde opera eğitimi alıp ilk eserlerini icra etmeye başladı.
2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi bölümüne girerek akademik çalışmalarını şan ud, piyano, Batı ve Türk müziği solfeji, üslup repertuvar ve mimik, diksiyon alanlarında eğitim alarak sürdürdü.
O SES TÜRKİYE'YE KATILMIŞ
Öte yandan Serdar Ortaç'ın sevgilisi Seçil Gür'ün O Ses Türkiye'ye de katıldığı ortaya çıktı.
Seçil Gür, kendisine sorulan 'O Ses Türkiye'nin sana bir katkısı oldu mu?' sorusuna "Hayır, hiçbir faydası olmadı' yanıtını vermiş...