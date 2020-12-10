Serdar Ortaç'ın antrikot kadar sevdiği sevgilisi Seçil Gür kimdir? Duyanlar inanamıyor ama meğer Seçil Gür de şarkıcıymış... Serdar Ortaç'ın Instagram hesabından paylaştığı video sosyal medyayı birbirine kattı... 50 yaşındaki ünlü şarkıcı Serdar Ortaç bir süredir 34 yaşındaki Seçil Gür'le aşk yaşıyor. Sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen çift bu kez Serdar Ortaç'ın gafıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü şarkıcı, sevgilisi Seçil Gür'ün "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı.