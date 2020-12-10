2003 yılında Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan ve 2016'ya kadar yüzlerce bölümüyle reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi ile ilgili ortaya bomba bir iddia atıldı. Son olarak beyazperdede Kurtlar Vadisi Vatan filmiyle seyirci karşısına çıkan dizinin yeni sezonda Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen'de yayınlanacağı konuşuluyor. Bilindiği üzere dijital platformu için çalışmalara devam eden Acun Ilıcalı onlarca dizi ve yarışmayı bu platform üzerinden sevenleriyle buluşturacak. Kurtlar Vadisi'nin yapım şirketi Pana Film ve Acun Medya'dan konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmasa da ortaya atılan bu iddia dizinin sıkı takipçilerini heyecanlandırdı.

EKRANLARIN FENOMEN DİZİSİ EXXEN'DE Mİ YAYINLANACAK?

Son olarak konuşulan iddialara göre Kurtlar Vadisi'nin yeni sezonda Exxen'de izleyici karşısına yeni bir ekiple çıkacağı gündeme geldi. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmış değil.