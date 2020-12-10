Sevcan Yaşar kimdir, kaç yaşında? Sermiyan Midyat sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilmişti. Bu gelişmenin ardından Sevcan Yaşar kimdir sorusuna vatandaşlar yanıt araştırmaya başladı. Sermiyan Midyat'ın film çekimleri için gittiği Mersin'de tanışıp aşk yaşamaya başladığı oyuncu Sevcan Yaşar'la olaylı şekilde ayrılmıştı. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan olaylarda Sermiyan Midyat'ın kız arkadaşı Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilmişti.
NE OLMUŞTU?
Kız arkadaşı oyuncu Sevcan Yaşar'ı darbettiği iddia edilen oyuncu Sermiyan Midyat hakkında geçtiğimiz hafta "kasten yaralama", "zincirleme tehdit" ve "zincirleme hakaret" suçlarından sekiz yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
"ERKEKLİĞE SIĞMAZ"
Mayıs ayında gerçekleşen olay sonrası basına açıklama yapan ve suçlamaları reddeden Midyat, "Böyle bir şey yoktur, dedikodudan beslenmeyelim. Bir kadına vurmak için hiçbir sebep yoktur, erkekliğe sığmaz. Böyle bir şey yapmış olsam insanların yüzüne nasıl bakarım? Ben kötü bir insan değilim" demişti.
Midyat, bu açıklamaları yaparken bir yandan da avukatı aracılığıyla Sevcan Yaşar'a tam 41 sayfalık bir özür metni göndermiş, bu girişimi sonuç vermeyince de arkadaşlarını araya sokup oyuncuya ulaşmaya çalışmış ve kendisini affetmesini istemişti.
Sevcan Yaşar ile Sermiyan Midyat arasında hukuk mücadelesi devam ederken o güne ait darp görüntüleri de ortaya çıktı.
SEVCAN YAŞAR KİMDİR?
Sevcan Yaşar, 1990 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Sevcan Yaşar, kendisini şu sözlerle tanımlıyor;
"İzmirliyim. Biyoloji bölümünü bitirdim. Şu anda Yeditepe Üniversitesi'nde Tiyatro Bölümü'nde okuyorum. Daha önce 'Aramızda Kalsın', 'Kayıp Şehir' ve 'Böyle Bitmesin' gibi kısa süreli dizilerde rol aldım.
Sevdiğim insanlar için her şeyi yapabilecek duruma gelebiliyorum. Kendimden çok sevdiğim insanları düşünüyorum. Onlara karşı çok korumacı oluyorum. O yüzden ailem için ölebilirim. Ailemde doktorlar, memurlar var; başta benim oyuncu olmama şaşırdılar.
Beni zorlayacak karakterler çok hoşuma gidiyor, beni heyecanlandırıyor. Avukat ya da doktor gibi karakterleri oynamak, beni hiç cezbetmiyor. Zorluklar yaşamış, belki psikolojik sorunları olan birini canlandırmayı çok isterim.