İsmail Berhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Öykü Çelik sevgilisi İsmail Berhan kimdir?

İlk olarak Selena ve Akasya Durağı dizilerinde küçük roller ile oyunculuğa başlayan Çelik, 2009 yılında Cin Geçidi filmi ve Luk Piyes'in oynadığı, Kanımdaki Barut filmlerinde rol aldı.

2011 yılında Oktay Kaynarca ve Meltem Cumbul'un oynadığı "Nuri" dizisinde de Reyna rolünü oynayan Öykü Çelik, 2012 yılında başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı "Benim için Üzülme" adlı dizide Bahar rolünü canlandırdı. Çelik son olarak ise Şeref Sözü ile ekranlarda boy gösterdi.