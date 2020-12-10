İsmail Berhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Öykü Çelik sevgilisi İsmail Berhan kimdir sorusunun cevabı merak ediliyor. Yaptığı açıklamalarla ve yeni sezonda Survivor'da yarışmasıyla gündemde olan Öykü Çelik'in sevgilisi İsmail Berhan kimdir sorusuna yanıt aranıyor.
İSMAİL BERHAN KİMDİR?
Emlak işiyle uğraştığı belirtilen İsmail Berhan hakkında fazla bir bilgi bulunmuyor.
AŞKINI SOSYAL MEDYADAN İLAN ETMİŞTİ
Çelik, bir arkadaşının yayınladığı fotoğrafı kendi sayfasında yer vererek, sevgilisi İsmail Berhan ile çekilen pozuna kalp emojisi koymuştu.
ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?
Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Babası futbol antrenörü olduğundan ve ailevi sebeplerden dolayı 11 yılda 9 okul değiştiren Öykü Çelik, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde okurken geçirdiği talihsiz bir trafik kazası nedeniyle okulunu devamsızlıktan dolayı yarım bırakmak zorunda kaldı.
İlk olarak Selena ve Akasya Durağı dizilerinde küçük roller ile oyunculuğa başlayan Çelik, 2009 yılında Cin Geçidi filmi ve Luk Piyes'in oynadığı, Kanımdaki Barut filmlerinde rol aldı.
2011 yılında Oktay Kaynarca ve Meltem Cumbul'un oynadığı "Nuri" dizisinde de Reyna rolünü oynayan Öykü Çelik, 2012 yılında başlayan senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı "Benim için Üzülme" adlı dizide Bahar rolünü canlandırdı. Çelik son olarak ise Şeref Sözü ile ekranlarda boy gösterdi.