Her gün merakla takip edilen Doya Doya Moda birincisi belli oldu. TV8'in sevilen yarışmasında büyük beden 42 ve üstü beden yarışmacılar modaya bakış açılarını stillerine aktararak yansıtıyor ve puanlarını topluyor. Hafta ortasında jüriler yorumlarını, eleştirilerini yaptı ve puanlarını verdi. Peki Doya Doya Moda günün birincisi hangi yarışmacı oldu? Haftanın finalini yakından etkileyen günün puanlaması nasıl şekillendi? 9 Aralık Çarşamba Doya Doya Moda puan durumu haberimizde yer alıyor.
9 ARALIK ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Ceren:12
Birben:20
Bahar:12
Sabiha:13
Rabia:13
Tuğba:8
Özde:17
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 93 puan ile Doya Doya Moda Bahar Rabia oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Birben ve Aleyna girdi. Elenen isim Aleyna oldu.
DOYA DOYA MODA BİRBEN KİMDİR?
Dilan Birben Çoşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.
RABİA AĞCA KİMDİR?
Hatay doğumlu olan Rabia Beyza Ağca, 21 yaşında, İddialı bir tarzı olduğunu belirten Rabia, "Doya Doya Moda'da ikinci sezonun en iyi giyinen yarışmacısı olacağım ve bu yarışmadan birinci olarak çıkacağım" sözleriyle yarıştaki iddiasını ortaya koydu. Yarışmanın öğrenci yarışmacılarından olan ancak okulunu donduran Rabia, tekrar sınava hazırlanıyor.1.68 boyunda 75 kilo 42 beden giyiniyor.