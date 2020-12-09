Targun Hatun tarihte kimdir sorusu Kuruluş Osman izleyicileri tarafından özellikle akşam saatlerinde araştırılıyor. Kuruluş Osman'da bu akşam yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam edecek. Geçen hafta yayınlanan bölümde Osman Bey ve Targun Hatun'un evleneceğinin duyurulmasıyla birlikte tarihteki detaylar araştırılıyor. Peki, Targun Hatun tarihte kimdir? Targun Hatun gerçekte var mı? Zeynep Tuğçe Bayat kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar
TARGUN HATUN KİMDİR, TARİHTE VAR MI?
Targun Hatun dizide Peçenek Beyi'nin kızı olarak geçiyor. Ancak tarihi kaynaklarda ve Osmanlı kaynaklarında Targun Hatun'a dair herhangi bir bilgi yer almıyor. Osman Bey ile evlendiğine dair bir kayıt da bulunmuyor.
İşte detaylı bilgi;
ZEYNEP TUĞÇE BAYAT KİMDİR?
1990 yılında Mersin'de dünyaya gelen Zeynep Tuğçe Bayat, lise eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Üniversite eğitimi aldığı dönemde, özel tiyatrolarda sahne arkasında çalıştı. Ardından oyunculuk yapmaya başlamasıyla kamera karşısına geçti. Ardından pek çok dizi ve filmde yer aldı.
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