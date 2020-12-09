Türkücü Ekin kimdir? Koronavirüsü 2. kez atlatan Türkücü Ekin kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı oldukça merak ediliyor. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan türkücü koronavirüse yakalandığında yaşadıklarını anlatırken izleyicilerin dikkatini oldukça çekti ve hayatı hakkındaki bilgileri araştırmaya başladı. İşte başarılı türkücü Ekin ile ilgili tüm bilgiler…
TÜRKÜCÜ EKİN KİMDİR?
Ekin Akkaş, 15 Ağustos'ta Diyarbakır'dan Konya'ya göç eden Akkaş ailesinin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelir. İlkokulu Konya'da okuyan Ekin, Orta ve lise bölümünü Danimarka'da tamamlayarak PB Aksiyon Scholl'da sinema ve Tv bölümünü bitirmiştir. Danimarka'da mankenlik yarışmasında birinci olmuştur. Danimarka'nın en çok izlenen kanalı TV 2'de yayınlanan "Kiraz baharı" dizisiyle oyunculuk alanındaki başarısını da ispat etmiştir. Ekin, çocuk yaşta müziğe olan ilgisi ve çalışmaları profesyonelliğe doğru gitmiş ve arkadaşları ile Anadolu ekspresi adlı grup kurarak Avrupa'nın her yanında konserler vererek, müzik alanındaki başarısından sonra 1995 yılında Türkiye'ye dönüş yapan EKİN Aysel Gürel ile tanışmasının ardından ilk solo albümü "Vesaire Vesaire" yi çıkarmıştır. Bu albümde Aysel GÜREL'in yanı sıra Erhan GÜLERYÜZ, Aşkın TUNA gibi usta isimlerle çalışan sanatçı albümünü MERT MÜZİK etiketi ile piyasaya sürmüştür.
Ardından Erhan GÜLERYÜZ'ün müzik yönetmenliğinde 1997 yılında "FIRAT" ve 1999 yılında "GÜNEŞ AĞLIYOR" isimli iki albüm daha yapmıştır. Güneş Ağlıyor albümüne adını veren şarkı sanatçının ilk bestesi olma niteliğini taşımaktadır. 2002 Yılında SEYHAN MÜZİK etiketi ile "VAY VAY" albümünü çıkarmıştır. Dünyaca ünlü futbolcu Mario Jardel ve eşi Karen Jardel'in yer aldığı "3 Çocuklu Dul Emine" şarkısına çektiği klip uzun süre dünya basınında yer almıştır. 2004 yılında ÖNCÜ MÜZİK etiketi ile her yöreden türkülerin yer aldığı arşiv niteliğinde bir albüm yapmış ve sevenlerinin beğenisini toplamıştır. 2006 yılında SEYHAN MÜZİK etiketi ile AHMEDO albümünü çıkarmıştır. Ahmet Kaya'ya yazılan, sözü Ekin'e müziği ise Vahdet Güney'e ait "AHMEDO" şarkısına Selda BAĞCAN ile düet yapmış ve büyük yankı uyandırmıştır. Ahmet Kaya'nın tahtına aday olarak gösterilen sanatçı siyasi yasağın ardından tüm Türkiye'de konser maratonuna başlamış ve tüm şarkılarını sevenleri ile birlikte söylemiştir.
2009 yılında SEYHAN MÜZİK etiketi ile çıkardığı "DAMAT" albümü çıkarmış ve bu albümde Shakeron şarkısı ile dünyayı kasıp kavuran Soca Boys ile düet yapmıştır. DAMAT şarkısı ile Türkiyenin Damadı ünvanını alan sanatçıya albüm ile aynı adı taşıyan şarkı yıllar içerisinde bir çok ödül kazandırmıştır. 2012 yılında Bruce Wiles, Jimy Cary, Soco Boys gibi dünya starlarının katıldığı Dünya Kalite Zirvesinde en iyi şarkı ödülü dünya ünlü oyuncu Claire Berminghari'nin elinden aldı. 2012 yılında Amsterdam'da düzenlenen Avrupa Kalite Zirvesinde Hande Yener ile birlikte ödül aldı. Makedonya'da yılın en iyi Balkan Müziği Ödülü'nü aldı. Türkiye Türketiciler Derneği'nin düzenlediği Kalite Sanatçı Ödülü'nü aldı. 2008 yılında ara verdiği oyunculuğa TGRT ekranlarında yayınlanan "HARPUT GÜNEŞİ" dizisinde Perihan Savaş, Mehmet Akif Alakurt ve Levent İnanır ile başrollerini paylaştığı dizi ile geri döndü. 2010 yılında BUZ MÜZİK etiketi ile "Sen Tutukladın Beni" albümünü yaptı ve bu şarkıya Niran Ünsal ile düet yaparak sevenlerinin beğenisini toplamayı başardı.