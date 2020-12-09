2009 yılında SEYHAN MÜZİK etiketi ile çıkardığı "DAMAT" albümü çıkarmış ve bu albümde Shakeron şarkısı ile dünyayı kasıp kavuran Soca Boys ile düet yapmıştır. DAMAT şarkısı ile Türkiyenin Damadı ünvanını alan sanatçıya albüm ile aynı adı taşıyan şarkı yıllar içerisinde bir çok ödül kazandırmıştır. 2012 yılında Bruce Wiles, Jimy Cary, Soco Boys gibi dünya starlarının katıldığı Dünya Kalite Zirvesinde en iyi şarkı ödülü dünya ünlü oyuncu Claire Berminghari'nin elinden aldı. 2012 yılında Amsterdam'da düzenlenen Avrupa Kalite Zirvesinde Hande Yener ile birlikte ödül aldı. Makedonya'da yılın en iyi Balkan Müziği Ödülü'nü aldı. Türkiye Türketiciler Derneği'nin düzenlediği Kalite Sanatçı Ödülü'nü aldı. 2008 yılında ara verdiği oyunculuğa TGRT ekranlarında yayınlanan "HARPUT GÜNEŞİ" dizisinde Perihan Savaş, Mehmet Akif Alakurt ve Levent İnanır ile başrollerini paylaştığı dizi ile geri döndü. 2010 yılında BUZ MÜZİK etiketi ile "Sen Tutukladın Beni" albümünü yaptı ve bu şarkıya Niran Ünsal ile düet yaparak sevenlerinin beğenisini toplamayı başardı.