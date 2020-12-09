8 ARALIK MASTERCHEF 25 BİN TL ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te ödül oyununu kazanan isim kırmızı ve mavi takım yarışmacıların verdiği mücadelenin ardından belli oldu. İlk etapta ilk altıya kalan yarışmacılar yapacakları tatlıyı belirlemek için kura çekilişi yaptı. Çekilişte Eray lokma tatlısı, Özgül çikolatalı sufle, Serhat cheesecake, Emir trileçe, Sefa ekler tatlısı, Barbaros ise ayva tatlısı için eşleşti.

Yarışmacıların puanlamalarının ardından; Özgül, Eray 14 puan alırken, emir ve Sefa 18 puan elde etti. Barbaros ayva tatlısı ile 21 puana ulaştı. Serhat 20 puan aldı. Böylelikle 21 puanla 25 bin TL ödülün sahibi de Barbaros oldu.



