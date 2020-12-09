TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor için heyecanlı bekleyiş başladı. Özellikle yarışmanın sıkı takipçileri arama motorları üzerinden Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacıları belli oldu mu? Sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Hem gündemde hem de sosyal medyada yarışmaya dair pek çok iddia dolaşıyor, peki yarışmacı kadrosu belirlendi mi? İşte tüm bilgiler…