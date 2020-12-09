TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor için heyecanlı bekleyiş başladı. Özellikle yarışmanın sıkı takipçileri arama motorları üzerinden Survivor 2021 ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacıları belli oldu mu? Sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. Hem gündemde hem de sosyal medyada yarışmaya dair pek çok iddia dolaşıyor, peki yarışmacı kadrosu belirlendi mi? İşte tüm bilgiler…
SURVİVOR 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Henüz tarihle ilgili Acun Ilıcalı'dan bir açıklama gelmedi, tahminler Ocak ayında başlaması yönünde. Masterchef yarışmasının ardından başlaması bekleniyor
SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER?
Acun Ilıcalı Survivor 2021'de yarışacak ilk ismi açıkladı. Ünlü televizyoncu, Cemal Hünal'ın Survivor'a gideceğini duyurdu.
Survivor 2021 yarışmacıları arasında MasterChef Türkiye'de karşımıza çıkan Celal Sarıgül'ün olacağı iddia edildi.
'Survivor 2020'ye veda eden Uğur Pektaş ve yine aynı sebepten 'Survivor 2019'dan elenen Hikmet Tuğsuz'un, Survivor'un yeni sezonunda boy göstereceği konuşuluyor.
İDDİALAR DEVAM EDİYOR!
Aşk-ı Memnu'nun 'Bülent'i Batuhan Karacakaya, Survivor'ın yeni sezon kadrosunda yer alacak. Survivor'ın ocak ayında yayın hayatına başlaması beklenirken, oyuncu Cemal Hünal ve Öykü Çelik'in ardından, Bülent Karacakaya'nın da Survivor 2021 kadrosunda yer alacağı belirtildi.
Son olarak Çok sevilen isimlerden biri olan İsmail YK'nin Survivor'da yer alacağı konuşuluyor. konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı
CEMAL HÜNAL KİMDİR?
Peki Survivor 2021 yarışmacısı Cemal Hünal kimdir? 2 Ekim 1976, İstanbul doğumlu olan oyuncu, Saint Benoit Fransız Lisesi'nde iki yıl okuduktan sonra yaşadığı disiplin sorunu nedeniyle ailesi tarafından İskoçya'ya, Gordonstoun International Summer School'a gönderildi. Lisenin ardından Londra'da tasarım okumaya karar vererek bir süre burada yaşadı, ardından oyunculuk eğitimi için Los Angeles'a gitti.
Ucla Extension'da, Santa Monica College'de ve London Film School'da tiyatro ve sinema eğitimi aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde çeşitli kısa filmlerde rol aldı. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini yaptığı Ulak ve Issız Adam filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı. Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam dizisindeki Murat rolü için Osmanlı tekniğine dayalı dövüş için Polonyalı hocalardan eğitim aldı.