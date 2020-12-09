Akşamları sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından televizyon yayın akışını yakından takip eden izleyiciler, bu akşam ekrana gelecek olan Alaaddin'in Yeni Serüvenleri filmi ile ilgili bilgileri araştırıyor. 2015 yılında vizyona girdiğinde çok sevilen, özellikle komedi ve macera filmlerini ilgiyle izleyenlerin keyifli vakit geçireceği Alaaddin'in Yeni Serüvenleri konusu nedir? Yönetmen koltuğunda Arthur Benzaquen'ın oturduğu Alaaddin'in Yeni Serüvenleri oyuncuları kimler?
ALAADDİN'İN YENİ SERÜVENLERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Her daim kaybetmeye mahkum bir grup adam bir mağazayı soymaya karar verirler. Fakat tam soygun esnasında bir grup çocuk başlarına üşüşür ve onlardan bir masal anlatmalarını isterler. Adamlar da onlara yalan yanlış bir Alaaddin masalı anlatmaya başlarlar.
ALAADDİN'İN YENİ SERÜVENLERİ OYUNCULARI KİMLER?
Jean-Paul Rouve, Vanessa Guide ve William Gezilebile
Yönetmen: Arthur Benzaquen
Oyuncular: Jean-Paul Rouve, Vanessa Guide ve William Lebghill
Tür: Komedi
Ülke: 2015/ Fransa, Belçika
Başrolünde Kev Adams'ın yer aldığı 'Alaaddin'in Yeni Serüvenleri' filminin yönetmen koltuğunda Arthur Benzaquen oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Jean-Paul Rouve, Vanessa Guide ve William Lebghill yer alıyor.