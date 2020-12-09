ALAADDİN'İN YENİ SERÜVENLERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?



Her daim kaybetmeye mahkum bir grup adam bir mağazayı soymaya karar verirler. Fakat tam soygun esnasında bir grup çocuk başlarına üşüşür ve onlardan bir masal anlatmalarını isterler. Adamlar da onlara yalan yanlış bir Alaaddin masalı anlatmaya başlarlar.

ALAADDİN'İN YENİ SERÜVENLERİ OYUNCULARI KİMLER?



Jean-Paul Rouve, Vanessa Guide ve William Gezilebile