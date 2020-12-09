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    • Magazin
    • 09.12.2020 16:59
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    • 09.12.2020 16:59
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    ? Alaaddin’in Yeni Serüvenleri oyuncuları kimler? Ne zaman çekildi?

    Televizyonda ilk kez yayınlanacak olan ? Vizyona girdiği yıl izlenme rekorları kıran film bu akşam ekrana gelecek ve izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. Hem güçlü oyuncu kadrosu hem de konusu ile dikkatleri üzerine çeken Alaaddin’in Yeni Serüvenleri oyuncuları kimler? Büyükten küçüğe herkesin ilgiyle izleyeceği Alaaddin’in Yeni Serüvenleri filmi ne zaman çekildi? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Alaaddin’in Yeni Serüvenleri konusu nedir?

    Akşamları sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından televizyon yayın akışını yakından takip eden izleyiciler, bu akşam ekrana gelecek olan Alaaddin'in Yeni Serüvenleri filmi ile ilgili bilgileri araştırıyor. 2015 yılında vizyona girdiğinde çok sevilen, özellikle komedi ve macera filmlerini ilgiyle izleyenlerin keyifli vakit geçireceği Alaaddin'in Yeni Serüvenleri konusu nedir? Yönetmen koltuğunda Arthur Benzaquen'ın oturduğu Alaaddin'in Yeni Serüvenleri oyuncuları kimler?

    ALAADDİN'İN YENİ SERÜVENLERİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

    Her daim kaybetmeye mahkum bir grup adam bir mağazayı soymaya karar verirler. Fakat tam soygun esnasında bir grup çocuk başlarına üşüşür ve onlardan bir masal anlatmalarını isterler. Adamlar da onlara yalan yanlış bir Alaaddin masalı anlatmaya başlarlar.

    ALAADDİN'İN YENİ SERÜVENLERİ OYUNCULARI KİMLER?

    Jean-Paul Rouve, Vanessa Guide ve William Gezilebile

    Yönetmen: Arthur Benzaquen

    Oyuncular: Jean-Paul Rouve, Vanessa Guide ve William Lebghill

    Tür: Komedi

    Ülke: 2015/ Fransa, Belçika

    Başrolünde Kev Adams'ın yer aldığı 'Alaaddin'in Yeni Serüvenleri' filminin yönetmen koltuğunda Arthur Benzaquen oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Jean-Paul Rouve, Vanessa Guide ve William Lebghill yer alıyor.
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    Haberler Magazin Alaaddin’in Yeni Serüvenleri konusu nedir? Alaaddin’in Yeni Serüvenleri oyuncuları kimler? Ne zaman çekildi?