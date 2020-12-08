Exxen adlı dijital platformda pek çok dikkat çekecek işe imza atmak için hazırlanan Acun Ilıcalı Şelale Kadak'ın YouTube'daki 'Doğruluk mu Cesaret mi' programına konuk oldu. Ünlü televizyoncu programda yaptığı açıklamalarla Exxen'e dair insanların merak ettiği soruları yanıtladı. Bu proje için sabahlara kadar çalıştığını, günde 10 saat toplantı yaptığı ifade eden Ilıcalı, Exxen isimli dijital platform için harcadığı parayı da açıkladı. Başrollerinde Aleyna Tilki ve Cemal Can'ın olacağı platformda onlarca dizi ve yarışma programı yer alacak.
EXXEN'E NE KADAR HARCADI?
Acun Ilıcalı yeni dijital platform Exxen için harcadığı paranın ne kadar olduğunu açıkladı. Konuk olduğu YouTube programında dikkat çeken ifadeler kullanan Ilıcalı Exxen ile ilgili merak edilen detayları paylaştı.
Acun Ilıcalı proje için yıllık 900 milyon TL ödediğini söyledi.
PLATFORMDA NELER OLACAK?
Cemal Can ve Aleyna Tilki: Müzikal proje olacak.
Şeref Bey adlı dizi: Haluk Bilginer, Ertan Saban, Songül Öden başrollerde yer alacak.
Vahşi Şeyler 8 bölümlük dizi: Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar başrollerde yer alacak.
Hükümsüz adlı dizi: Özgü Namal başrol oyuncusu olacak.
Next Top Model yarışma: Burcu Esmersoy sunacak.
İbrahim Büyükak ve Beyazıt Öztürk ile bir program.
Enis Arıkan'ın talk show programı: Sagopa Kajmer jüride olacak.