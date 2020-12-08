Exxen adlı dijital platformda pek çok dikkat çekecek işe imza atmak için hazırlanan Acun Ilıcalı Şelale Kadak'ın YouTube'daki 'Doğruluk mu Cesaret mi' programına konuk oldu. Ünlü televizyoncu programda yaptığı açıklamalarla Exxen'e dair insanların merak ettiği soruları yanıtladı. Bu proje için sabahlara kadar çalıştığını, günde 10 saat toplantı yaptığı ifade eden Ilıcalı, Exxen isimli dijital platform için harcadığı parayı da açıkladı. Başrollerinde Aleyna Tilki ve Cemal Can'ın olacağı platformda onlarca dizi ve yarışma programı yer alacak.

EXXEN'E NE KADAR HARCADI?

Acun Ilıcalı yeni dijital platform Exxen için harcadığı paranın ne kadar olduğunu açıkladı. Konuk olduğu YouTube programında dikkat çeken ifadeler kullanan Ilıcalı Exxen ile ilgili merak edilen detayları paylaştı.