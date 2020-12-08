KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"O kaleden ya zaferle döneceğiz ya da şehit olacağız."

Ağabeyi Savcı ve amcası Dündar'ı Kulucahisar Kalesi'nden kurnaz bir planla kurtaran Osman Bey, Bala Hatun'un kendisine yeni bir eş bulmasına yönündeki tavsiyesinin ardından Targun Hatun'u eş olarak alacağını ilan eder.