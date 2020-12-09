Kuruluş Osman 37. bölüm canlı izle! ATV canlı yayın ile Kuruluş Osman yeni bölüm izle! ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman 37. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Osman Bey'in Kayı Obası'nı ateşe attığını iddia eden Savcı Bey kardeşi ile yollarını ayırırken; Yavlak Arslan, Cerkutay'ın Osman Bey'in eline geçtiğini öğrenince kurduğu tuzağın kendisini vuracağını anlayarak harekete geçiyor. Peki, Savcı Bey, beylik yarışında Osman Bey'i önüne geçmek için ne yapacak? Hazal Hatun, Dündar Bey'in beylik hayalini canlandırabilecek mi?

KURULUŞ OSMAN 37. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

''Allah'ın verdiği canı, Allah'tan başka hiç kimse alamaz!''