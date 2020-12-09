Çarşamba akşamları heyecanla izlenen Kuruluş Osman'da bu akşam yaşanan gelişmelerle heyecan doruklara çıktı. Son bölümde Nikola kendisini Yavlak Arslan'ın düzenlediği toplantıda beklerken, yoluna tuzak kuran Flatyos'un da yokluğundan faydalanarak Kulucahisar Kalesi'ni yeniden eline geçiren ve Kayı bayrağını surlara diken Osman Bey, bu başarısıyla Savcı Bey ve Dündar Bey'i telaşa sürükledi. Bölümden sonra Kuruluş Osman 38. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından bekleniyordu. İşte Kuruluş Osman 38. bölüm fragmanında yaşanacaklar...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

''Allah'ın verdiği canı, Allah'tan başka hiç kimse alamaz!''