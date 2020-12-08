Okulu bitirdikten sonra Gönül Ülkü-Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda amatör olarak başladığı oyunculuğu, 1980'li yıllarda Kent Oyuncuları, Hadi Çaman Yeditepe Oyuncuları, Devekuşu Kabare, Dormen Tiyatrosu ve Ortaoyuncular gibi tiyatro topluluklarında profesyonel olarak sürdürdü.

1987'de Magazin Gazetecileri Derneği tarafından "Yılın Televizyon Yıldızı" seçildi.

Üçüncü evliliğini 35 yaşında iken Zafer Çika ile yaptı, bu evlilikten 2000'de Ali adında bir oğlu oldu.

1993'te Tersine Dünya adlı filmdeki rolü ile Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülü aldı.



1995 yılında Yılmaz Erdoğan ile birlikte Bir Demet Tiyatro adlı TV dizisini hazırladı. Bu yapım yedi yıl boyunca yayınlandı. TV dizisinin yanı sıra dört yıl boyunca Beşiktaş'ta bir tiyatro salonunda sahnelenen Otogargara adlı oyunda rol aldı. Bu iki projenin sonucu olarak Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) kuruldu. BKM yapımı olan Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?, Bana Bir Şeyhler Oluyor ve Haybeden Gerçeküstü Aşk oyunları ve Ölümsüz Aşk dizisinde rol aldı.

Vizontele, Vizontele Tuuba, Organize İşler, Neredesin Firuze ve O… Çocukları sinema filmlerinde başrol oynadı. Vizontele ile Altın Portakal; Neredesin Firuze ile Sadri Alışık ve Siyad ödüllerini kazandı.

2011 yılı itibarıyla ATV'de yayınlanan İstanbul'un Altınları adlı dizide başrol oynadı. Dizi yayından kaldırıldıktan sonra TV hayatına pasif olarak devam eden Akbağ, 2013 baharına gelince Show Tv'de Murat Başoğlu tarafından sunulan Benzemez Kimse Sana isimli taklit yarışma programında Seyfi Dursunoğlu ve Erol Evgin ile birlikte jüri üyeliği yaptı. 2013'ten itibaren Show TV'de yayınlanan Sevdaluk adlı dizide Adalet isimli rolü oynadı. 2015 yazına doğru "Niyazi Gül Dörtnala" filminde Sultan Şahmerdan karakterini canlandırdı.

2019 yılının Mart ayında Akbağ'ın 1999 yılında evlendiği Zafer Çika trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti.