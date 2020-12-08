ATV ekranlarının sevilen yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Şahin Ağa'nın vurulması yürekli dağlayan anlardan birisi oldu. Alparslan'a kurulan pusuda Şahin Ağa'nın vurulması herkesi üzdü. Bu sahnenin ardından usta oyuncu Turgay Tanülkü'nün diziye veda edip etmeyeceği akıllarda bir soru işareti olarak yerini aldı. Peki, EDHO Şahin Ağa öldü mü? Turgay Tanülkü Eşkıya'dan ayrılacak mı? İşte detaylar...
EDHO ŞAHİN AĞA ÖLDÜ MÜ?
Turgay Tanülkü'nün başarılı bir şekilde canlandırdığı Şahin Ağa karakterinin diziye veda edip etmeyeceği bu akşam yayınlanacak bölümde belli olacak.
TURGAY TANÜLKÜ KİMDİR?
Turgay Tanülkü 18 Temmuz 1953'te Uşak'ta dünyaya geldi. Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro yüksek bölümünden 1976'da mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı.
1970-71 döneminde Leningrad'da Tiyatro Akademisi'nin drama kurslarına katıldı ve Psikojimnastik eğitimi aldı. Turgay Tanülkü Körler Okulu, Çocuk Islahevleri ve Türkiye'de 8 Bölge Cezaevinde tiyatro grupları kurdu. Halen kurduğu gruplarla çalışmalarını sürdürüyor.
Tanülkü 1987-89 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Sahne ve Görüntü Sanatları Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk bölümünde Rol ve Sahne dersleri verdi. Sanatçı 1984'te Konya'da Uluslararası Reji ödülü aldı. 1988-89 döneminde, Ankara Yarı Açık Cezaevi Oyuncuları'nın oynadığı Yasalar ve İnsanlar ve Misafir adlı oyunlarla, reji dalında Alman Yeşiller Partisi Barış Ödülünü aldı. Ayrıca meslek hayatı boyunca birçok sinema, televizyon ve seslendirme çalışmaları da yapmıştır. Halen Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosunda yer almaktadır. Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Şahin Ağa karakteri ile hafızalara kazınmıştır. 2015'ten beri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yine Şahin Ağa adlı karakteri canlandırmaktadır.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 175. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"O masada yanlış yaparsan, bunun bedelini ağır ödersin!"
Abisi Derman Korkmaz'ın hesabını sormak isteyen Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'nin karşısına dikilerek Alpaslan Çakırbeyli'nin yok edilmesini ister. Hızır Çakırbeyli'nin ikazlarına rağmen, kendi planlarının uygulamaya başlayan Korkmazlar, tansiyonu yükseltmeye kararlıdır.
Şahin Ağa'ya yapılandan sonra gözünü karartan Alpaslan ise soluğu masada alır. Alpaslan'ın hedefinde Yavuz vardır. Amcası İlyas Çakırbeyli'nin lider olduğu masaya yaptığından herkesi zor durumda bırakır.
Daha yeni masanın lideri olan İlyas Çakırbeyli, yeğeni ve masa arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.
Hızır Çakırbeyli'nin kurduğu oyundan habersiz kendi başına hareket eden Alpaslan, teyzesi Ceylan Çakırbeyli'nin de ikazıyla kendini geri çekmeye hazırdır. Fakat Alpaslan'ın mekanına yapılan son eylem ortalığı yeniden karıştırır.