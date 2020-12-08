Masterchef'te dün akşam yine heyecan dolu bir mücadele vardı ve kaptan olmak isteyen yarışmacılar rekabet halindeydi. Hem eğlenceli hem de gergin anların yaşandığı yarışmada neler oldu? Mavi takımın kaptanı olan yarışmacı diğer takımın kaptanını belirledi. Artık az kalan yarışmacılar ve finale yaklaşan yarışma ile rekabet en üste çıktı. Merakla araştırılan Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 7 Aralık Masterchef yeni takımlar nasıl oluştu? Sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.
MASTERCHEF'TE KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef 2020'nin son bölümünde bu akşam yarışmanın son 6'sına kalan Serhat, Eray, Emir, Barbaros, Özgül ve Sefa bu akşam son kaptanlık oyunu için mücadele etti. Şefler yarışmacılardan çöp şiş yapmasını istedi ve en iyi çöp şiş tabağını yapan yarışmacı bu yılın son mavi takım kaptanlığını kazanan isim oldu. Heyecan dolu yarışmanın kazananı en iyi tabağı hazırlayan ve şefler tarafından belirlenen Sefa oldu. Mavi takım kaptanı olan Sefa, Kırmızı takım kaptanı olarak Emir'i seçti.
MASTERCHEF DÜELLOYU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'de takımlar kurulduktan sonra kaptanlar bu kez düelloda karşı karşıya geldi. Sefa ve Emir MasterChef kaptanlar düellosunda Somer Şef'in tarifine göre yemeklerini hazırladı.
Sürenin sonunda şefler kaptanların yemeklerinin tadına baktı ve düelloyu kazanan isim Sefa oldu. Kaptanlık düellosunu kazanan Sefa mavi takıma avantaj kazandırdı. Avantajın ne olduğu perşembe günü oynanacak olan dokunulmazlık oyununda açıklanacak.
MAVİ TAKIM:
Sefa,
Barbaros,
Serhat
KIRMIZI TAKIM:
Emir,
Özgül,
Eray