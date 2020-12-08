Masterchef'te dün akşam yine heyecan dolu bir mücadele vardı ve kaptan olmak isteyen yarışmacılar rekabet halindeydi. Hem eğlenceli hem de gergin anların yaşandığı yarışmada neler oldu? Mavi takımın kaptanı olan yarışmacı diğer takımın kaptanını belirledi. Artık az kalan yarışmacılar ve finale yaklaşan yarışma ile rekabet en üste çıktı. Merakla araştırılan Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 7 Aralık Masterchef yeni takımlar nasıl oluştu? Sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.