Üç sezondur ekranlardaki macerasına başarılı bir şekilde devam eden Hercai'de özellikle son haftalarda yaşanan gelişmeler herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Bilindiği üzere dizide Aslan Aslanbey'i canlandıran Doğan Bayraktar'ın ayrılığı herkesi şaşırtmıştı. Bu kez daha köklü bir oyuncunun diziye veda edeceği sosyal medyadaki iddialar arasındaki yerini aldı. İlerleyen bölümlerde bir karakterin diziye veda edeceği iddiası dizinin sıkı takipçilerinin gündemine bomba gibi düştü. Ebru Şahin'in canlandırdığı Reyyan ve Akın Akınözü'nün canlandırdığı Miran karakterinin aşkının etrafında şekillenen diziye hangi efsane ismin veda edeceği daha şimdiden akıllarda bir soru işareti olarak yerini aldı.
ŞAŞIRTACAK VEDA!
Hercai dizisinde geçtiğimiz bölümde Aslan karakterinin ölmesi ile tüm taşlar yerine oturmuş ve artık hiçbir sır kalmamıştı. Ancak fenomen diziye bir karakterin daha veda edeceği ortaya çıktı.
İddialara göre Sultan karakterine hayat veren ünlü oyuncu Gülçin Santırcıoğlu, ilerleyen bölümlerde diziden ayrılacak.
Hercai dizisinde canlandırdığı Sultan karakteri ile tanınan Gülçin Santırcıoğlu'nun diziden ayrılacağı iddiası sevenlerini hayal kırıklığına uğrattı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gülçin Santırcıoğlu, dizide canlandırdığı Sultan karakterinin oğlu Aslan'ın ölümünün ardından diziden ayrılacak.
Hangi bölümde gidecek ve nasıl bir hikaye ile diziden ayrılacak henüz bilinmiyor ama dizinin ilk bölümünden itibaren varolan bir karakterdi Sultan Aslanbey.
GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU KİMDİR?
1977 İzmir doğumlu dizi ve sinema oyuncusu Gülçin Santırcıoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Konservatuvarı Sahne Sanatları Opera Şan Bölümünde eğitim aldı. Oyunculuk kariyeri ile birlikte çeşitli gruplarda solistlik ve Ruhi Su Kültür Sanat Vakfı'nda şan hocalığı yaptı. Oynadığı ilk sinema filmi 'Türev', 2005 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazandı. Bu filmde oynadığı Süreyya rolü ile 13. ÇASOD ödüllerinde "Umut Vadeden Kadın Oyuncu" ödülüne layık görüldü.
Bir klasik hâline gelen 'Elveda Rumeli' dizisindeki Hatice rolü ülke çapında tanındı. 2007 yılında yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun 'Yumurta', 'Süt', 'Bal' üçlemesinin ilk filmi olan 'Yumurta' filminde Nejat İşler, Saadet Işıl Aksoy ve Ufuk Bayraktar ile birlikte rol aldı.
Film ulusal ve uluslararası çeşitli festivallerde ödüller aldı. 2008 yılında başrollerini Kaan Keskin ile paylaştığı üçüncü sinema filmi olan 'İki Çizgi', 65. Venedik Film Festivali ve 45. Antalya Altın Portakal Film Festivali dâhil olmak üzere 30'un üzerinde ulusal ve uluslararası festivale katıldı. Sonrasında çeşitli sinema ve dizi film projelerinde yer aldı. 2012 yılında Badem grubunun "Badem ve Konukları" albümünde "Ala Gözlerini Sevdiğim Dilber" şarkısını seslendirdi. 2013 yılında Roterdam Altın Lale Film Festivalinde jüri üyeliği de yapan oyuncu son olarak 'Kara Ekmek' ve 'Oyunbozan' adlı dizilerde rol aldı.
HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Azize ve Nasuh büyük bir şok yaşamaktadırlar. Nasuh, Azize'nin aslında Ayşe olduğunu, Azize ise seneler önce öldü zannettiği oğlunun Hazar olduğunu öğrenmiştir. Mahmut'a verdiği emirden dolayı pişman olan Azize ona ve Hazar'a ulaşmaya çalışır ancak bu hiç kolay olmayacaktır. Aslan'ın ölümünden Azize'yi sorumlu tutan Füsun ise onunla ilgili planlar içerisindedir.
Reyyan ve Miran bir yandan etraflarında olup bitenle mücadele ederken bir yandan da bebeklerinin heyecanı içerisindedirler. Reyyan'ın aşermeleri ve duygusallaşması Miran'ı hem eğlendirir hem de heyecanlandırır. Sevdiği kadını mutlu edebilmek için çırpınır. Her zamanki gibi en büyük desteği ise Fırat'tır. Esma bir yol ayrımındadır, Fırat'a ya büyük sırrını açıklayacak ya da sonsuza dek susacaktır.
Ona her şeyi anlatması gerektiğini söyleyen hiç beklemediği biri olur. Bu arada her şeyin bittiğini düşünen Azize de geri dönüşü olmayan bir yola çıkar. Böylece tüm yaptıklarını affettirebileceğini umar. Ancak yolun sonunda onu büyük bir sürpriz beklemektedir.