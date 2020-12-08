Üç sezondur ekranlardaki macerasına başarılı bir şekilde devam eden Hercai'de özellikle son haftalarda yaşanan gelişmeler herkesi şaşırtmaya devam ediyor. Bilindiği üzere dizide Aslan Aslanbey'i canlandıran Doğan Bayraktar'ın ayrılığı herkesi şaşırtmıştı. Bu kez daha köklü bir oyuncunun diziye veda edeceği sosyal medyadaki iddialar arasındaki yerini aldı. İlerleyen bölümlerde bir karakterin diziye veda edeceği iddiası dizinin sıkı takipçilerinin gündemine bomba gibi düştü. Ebru Şahin'in canlandırdığı Reyyan ve Akın Akınözü'nün canlandırdığı Miran karakterinin aşkının etrafında şekillenen diziye hangi efsane ismin veda edeceği daha şimdiden akıllarda bir soru işareti olarak yerini aldı.

ŞAŞIRTACAK VEDA!

Hercai dizisinde geçtiğimiz bölümde Aslan karakterinin ölmesi ile tüm taşlar yerine oturmuş ve artık hiçbir sır kalmamıştı. Ancak fenomen diziye bir karakterin daha veda edeceği ortaya çıktı.