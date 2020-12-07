Bunun üzerine cinayetlerin diğer failleri olarak görülen Sencer'in arkadaşları da yargılanmak üzere tutuklanırlar. Nizamülmülk, yargılanacak olan Sencer ve arkadaşlarının suçsuz olduğunu ispatlamak için ne yapacaktır? Hasan Sabbah, Sencer'in idam edilmesini sağlamak için hangi yöntemlere başvuracaktır? Sencer'in haksız yere yargılanmasına ve idam cezasına çarptırılma ihtimaline karşı Başulu'nun tepkisi ne olacaktır?

Öte yandan Sencer üzerinden Nizamülmülk'ü köşeye sıkıştırmaya çalışan Hasan Sabbah, peşinde olduğu Nizamülmülk'ün hususi yiğitlerinin listesini ele geçirmeyi başaracaktır. Hasan Sabbah bu gizli evrakın içindeki hangi büyük sırrı öğrenecektir?

Diğer yandan Tapar ile omuz omuza hainlerle çatışmaya giren Elçin, Melikşah'ın takdirini ve saygısını kazanmıştı. Melikşah ile Elçin'in her geçen gün biraz daha yakınlaşmasına şahit olan Terken ne yapacaktır? Elçin'e duyduğu öfke onu nasıl bir önlem almaya itecektir?