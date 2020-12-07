Uyanış Büyük Selçuklu 11. yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Kadrosuna eklediği isimlerle daha da güçlenen Uyanış Büyük Selçuklu dizi kadrosuna ünlü ve başarılı oyuncu Kaan Taşener katıldı. Romalı savaşçı Marcus'u canlandıracak olan Kaan Taşener'in nasıl bir performans sergileyeceği şimdiden merak konusu oldu. Kaan Taşener'in hayatına dair bilgiler de merak edilerek gündemde sıkça araştırılanlar arasında yer aldı. İşte Uyanış Büyük Selçuklu ile ilgili bilgiler…
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 11. BÖLÜM FRAGMANI
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Sencer, Kutsal Emanetlerle birlikte Konstantinopolis'e varmak için Yorgos ile işbirliği yapan Kasım'ı yakalamayı başarmış, ihaneti ortaya çıkarmıştı.
Müslümanlardan kaçırmakta olduğu Kutsal Emanetleri almış ve işlediği suçlardan ötürü Yorgos'u öldürerek cezalandırmıştı. Bu zorlu mücadeleden sonra elinde Kutsal Emanetlerle Isfahan'a dönen Sencer'i kötü bir sürpriz beklemekteydi. Zira Hasan Sabbah'ın kurduğu bir tuzak neticesinde Dukas'ın karısı öldürülmüş, katilini Sencer'in azmettirdiği iddiası ortaya atılmıştı. Sencer, Dukas ve karısının ölümüne sebebiyet vermekten yargılanmak üzere tutuklanmıştı.
Bunun üzerine cinayetlerin diğer failleri olarak görülen Sencer'in arkadaşları da yargılanmak üzere tutuklanırlar. Nizamülmülk, yargılanacak olan Sencer ve arkadaşlarının suçsuz olduğunu ispatlamak için ne yapacaktır? Hasan Sabbah, Sencer'in idam edilmesini sağlamak için hangi yöntemlere başvuracaktır? Sencer'in haksız yere yargılanmasına ve idam cezasına çarptırılma ihtimaline karşı Başulu'nun tepkisi ne olacaktır?
Öte yandan Sencer üzerinden Nizamülmülk'ü köşeye sıkıştırmaya çalışan Hasan Sabbah, peşinde olduğu Nizamülmülk'ün hususi yiğitlerinin listesini ele geçirmeyi başaracaktır. Hasan Sabbah bu gizli evrakın içindeki hangi büyük sırrı öğrenecektir?
Diğer yandan Tapar ile omuz omuza hainlerle çatışmaya giren Elçin, Melikşah'ın takdirini ve saygısını kazanmıştı. Melikşah ile Elçin'in her geçen gün biraz daha yakınlaşmasına şahit olan Terken ne yapacaktır? Elçin'e duyduğu öfke onu nasıl bir önlem almaya itecektir?
KAAN TAŞENER KİMDİR?
Kaan Taşaner (d. 23 Nisan 1979), Türk dizi ve tiyatro oyuncusu.
Konya S.Ü. Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı mezunu olan Kaan Taşaner, oyunculuğa ilk adımını, Karanlıkta ilk ışık Kubilay adlı tiyatro oyunuyla attı, ardından 2004 yılına kadar çeşitli oyunlarda sahne aldı, televizyondaki ilk rolünü Büyük Buluşma adlı televizyon dizisinde canlandırdı, takip eden yıllarda televizyon ve tiyatroya birlikte devem etti, 2010 yılında Kanal D'de başlayan Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide, Erdoğan Yaşaran rolünü kabul etti, ve bu sayede, adını ilk kez sürekli bir projede duyurmuş oldu.
2012 yılında Kanal D sitesinde yapılan bir ankette 2. En İyi Erkek Oyuncu seçilmiştir. Kuzey Güney adlı TV dizisinde Şeref Komiser rolünü canlandırmıştır. Oyuncu 2014 Aralık ayında TRT 1'de başlayan Diriliş:Ertuğrul dizisinde "Gündoğdu" karakterini canlandırdı.Ancak senaryo gereği diziden ayrılan Kaan Taşaner şimdi ATV'de yayınlanan 'Rengarenk' adlı dizide oynamaktadır. Oyuncu aynı zamanda tiyatro sanatçısı Sacide Taşaner'in oğludur.