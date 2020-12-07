Öykü Çelik kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Öykü Çelik kaç yaşında?

Öykü Çelik kimdir kaç yaşında? Survivor 2021 yarışmasında yer alacak Öykü Çelik kimdir sorusunun cevabı merak ediliyor. Dominik'teki yarışmaya katılacak ikinci isim belli oldu. Oyuncu Cemal Hünal'ın ardından bir diğer genç ve güzel oyuncu Öykü Çelik kimdir sorusuna yanıt aranıyor.
ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?
Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babası futbol antrenörlüğü yapmaktadır.
Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde öğrenci olduğu dönemde geçirdiği bir trafik kazası sonucu vücudunda bir takım darbe ve yanıklar oluşmuştur. Tedavi sürecinden dolayı eğitimini yarım bırakmak zorunda kalmıştır. İyileşince bazı hocalardan tiyatro özel dersleri aldı.
Aslında bu mesleği yapmak gibi bir fikri yokmuş. Lise döneminde bir arkadaşının tavsiyesi üzere kendini tiyatro kursunda bulmuş. Güzelliği ile dikkate çeken Öykü Çelik, birçok dizide rol almıştır.
2006 yılında İlk oyunculuk deneyimi Selena adlı dizidir. Dizide konuk oyuncu olarak Eda rolünde rol almıştır.
ÖYKÜ ÇELİK ROL ALDIĞI YAPIMLAR
2013 İki Kafadar Chinese Connection
2013 Romantik Komedi 2: Bekarlıga Veda - Hande
2012-2014 Benim için Üzülme - Bahar
2012 Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam - Çeşmidil
2011 Nuri - Reyna 2010 Gönülçelen - Nazar
2010 Mahpeyker Kösem Sultan - Mahfiruz
2009 Kasaba - Zehra 2009 Kanımdaki - Barut
2009 Cin Geçidi - Bahar
2008 Akasya Durağı - Gözde