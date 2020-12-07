Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 07.12.2020 14:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.12.2020 14:53
    ABONE OL

    kimdir? yarışmacısı ?

    kimdir, kaç yaşında? yarışmacısı sorusuna yanıt aranıyor. Survivor yarışmasında yeni sezon kadrosu yavaş yavaş şekillenmeye başlandı. Geçtiğimiz gün açıklanan Cemal Hünal isminin ardından Öykü Çelik’in de yarışmaya katılacağı duyuruldu. Sinema ve dizi sektöründen tanınan genç ve güzel oyuncu Öykü Çelik kimdir sorusunun yanıtı haberimizde!

    takvim.com.tr
    Öykü Çelik kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Öykü Çelik kaç yaşında?

    Öykü Çelik kimdir kaç yaşında? Survivor 2021 yarışmasında yer alacak Öykü Çelik kimdir sorusunun cevabı merak ediliyor. Dominik'teki yarışmaya katılacak ikinci isim belli oldu. Oyuncu Cemal Hünal'ın ardından bir diğer genç ve güzel oyuncu Öykü Çelik kimdir sorusuna yanıt aranıyor.

    ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?

    Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babası futbol antrenörlüğü yapmaktadır.

    Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde öğrenci olduğu dönemde geçirdiği bir trafik kazası sonucu vücudunda bir takım darbe ve yanıklar oluşmuştur. Tedavi sürecinden dolayı eğitimini yarım bırakmak zorunda kalmıştır. İyileşince bazı hocalardan tiyatro özel dersleri aldı.

    Aslında bu mesleği yapmak gibi bir fikri yokmuş. Lise döneminde bir arkadaşının tavsiyesi üzere kendini tiyatro kursunda bulmuş. Güzelliği ile dikkate çeken Öykü Çelik, birçok dizide rol almıştır.

    2006 yılında İlk oyunculuk deneyimi Selena adlı dizidir. Dizide konuk oyuncu olarak Eda rolünde rol almıştır.

    ÖYKÜ ÇELİK ROL ALDIĞI YAPIMLAR

    2013 İki Kafadar Chinese Connection

    2013 Romantik Komedi 2: Bekarlıga Veda - Hande

    2012-2014 Benim için Üzülme - Bahar

    2012 Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam - Çeşmidil

    2011 Nuri - Reyna 2010 Gönülçelen - Nazar

    2010 Mahpeyker Kösem Sultan - Mahfiruz

    2009 Kasaba - Zehra 2009 Kanımdaki - Barut

    2009 Cin Geçidi - Bahar

    2008 Akasya Durağı - Gözde
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Magazin Öykü Çelik kimdir? Survivor 2021 yarışmacısı Öykü Çelik kaç yaşında?