Çukur dizisine bomba transfer gerçekleşti ve ünlü oyuncu güçlü dizi kadrosuna katıldı. Çukur'da Kulkan Erdenet'i canlandıracak olan Genco Özak'ın hayatı merak edilerek araştırılanlar arasında yer aldı. Başarılı ismin kadroya katılmasıyla dizideki dengelerin ne yönde değişeceği de merak konusu oldu. Pazartesi akşamlarının fenomen dizisi Çukur'da izlenecek olan Genco Özak kimdir? İşte ayrıntılar…
ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI
GENCO ÖZAK KİMDİR?
Genco Özak, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim gördü. Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in rol aldığı Çalgı Çengi sinema filminin yapım ekibinde görev aldı. Özak, son olarak Güvercin dizisinde Ökkeş karakteriyle hayran kitlesi kazandı. Genco Özak geçmişte Vatanım Sensin ve Söz isimli dizilerde de rol aldı. Tiyatro kökenli oyuncu Taşra Kabare bünyesinde Temizlik İşleri tiyatro oyununda yer almıştır.
ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Çağatay'ın kurduğu tuzakla Koçovalılar'a büyük bir ateş düşecek ve Selim, Yamaç'ın kucağında son nefesini verecek.
Koçovalı ailesi Selim'in ölümüyle derinden sarsılırken Akın babasının acısıyla saldırıya geçecek. Koçovalılar kaybettikleri oğullarının yasını tutarken Çukur onları yalnız bırakmayacak ve Selim'in cenazesinde duygu yüklü anlar yaşanacak. Ogeday'ın geri dönmesi ile bir anda elindeki büyük kozu kaybeden Çağatay ise kendisini Cengiz'in hedef tahtasında bulurken, işleri lehine çevirmenin yollarını arayacak. Koçovalı ailesi Selim'in kaybıyla yüzleşmeye çalışırken abisinin intikamını almaya yemin eden Yamaç, Cengiz'e hiç beklemediği bir darbe indirecek.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cumali'yi büyük bir çıkmaza sokan Çağatay, Cengiz ve Ogeday'a büyük bir darbe indirmek üzereyken Yamaç'ın oyununa gelecek. Yamaç ve Cumali, İdris'in ölümü üzerine ilk defa gerçek bir yüzleşme yaşayacak. Yamaç, Cumali'nin Çağatay'a kaptırdığı tapuları öğrendiğinde harekete geçip sürpriz bir isimle iş birliği yapacak. Büyük bir kararın eşiğinde olan Selim, tüm dengeleri değiştirecek bir yola girmek üzereyken herkesi şok edecek bir gelişmeyle karşılaşacak.