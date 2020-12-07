NURİ SESİGÜZEL ÖLDÜ MÜ?

Snob Magazin'e konuşan Sesigüzel, "Evdeyim, beni öldürmüşler galiba ama öyle bir şey yok. Gayet sağlıklıyım. Bu haberler nereden çıktı anlamış değilim. Sevdiklerim üzülmesin gayet iyiyim" dedi.