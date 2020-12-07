Nuri Sesigüzel kimdir, kaç yaşında, nereli? Nuri Sesigüzel öldü mü sorusu magazin dünyasının gündemine oturdu. Dün gece saatlerinde ortaya atılan ünlü türkücü Nuri Sesigüzel'in öldüğüne yönelik iddiaların ardından Nuri Sesigüzel son durum belli oldu. Ünlü şarkıcının sevenlerinin merak ettiği haber geldi.
NURİ SESİGÜZEL ÖLDÜ MÜ?
Snob Magazin'e konuşan Sesigüzel, "Evdeyim, beni öldürmüşler galiba ama öyle bir şey yok. Gayet sağlıklıyım. Bu haberler nereden çıktı anlamış değilim. Sevdiklerim üzülmesin gayet iyiyim" dedi.
NURİ SESİGÜZEL KİMDİR?
Nuri Sesigüzel, 1943 yılında Şanlıurfa'nın Halfeti şehrinde dünyaya geldi. Gerçek adı Nuri Kaçtaştır.
13 yaşında çok sevdiği Halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı. 1961'de İstanbul Radyosunun açmış olduğu sınavları kazandı ve Radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı. Plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300'ü aşkın plak doldurdu. 1963'te sinemaya başladı.