Çukur Selim öldü mü? Show TV ekranlarında pazartesi günleri heyecanla takip edilen Çukur dizisinde bu hafta yaşanacak gelişmeler izleyicileri şaşırtacak. Cengiz Erdenet'ten tapuları almak için canını ortaya koyan Selim Koçovalı'nın ölüp ölmeyeceği izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Öner Erkan Çukur dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? İşte merak edilenler...

ÇUKUR SELİM ÖLDÜ MÜ?

4 sezondur ünlü oyuncu Öner Erkan'ın başarılı bir şekilde canlandırdığı Selim Koçovalı karakterinin diziye veda edip etmeyeceği bu akşam belli olacak.