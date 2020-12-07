Çukur Selim öldü mü? Show TV ekranlarında pazartesi günleri heyecanla takip edilen Çukur dizisinde bu hafta yaşanacak gelişmeler izleyicileri şaşırtacak. Cengiz Erdenet'ten tapuları almak için canını ortaya koyan Selim Koçovalı'nın ölüp ölmeyeceği izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Öner Erkan Çukur dizisinden ayrıldı mı, neden ayrıldı? İşte merak edilenler...
ÇUKUR SELİM ÖLDÜ MÜ?
4 sezondur ünlü oyuncu Öner Erkan'ın başarılı bir şekilde canlandırdığı Selim Koçovalı karakterinin diziye veda edip etmeyeceği bu akşam belli olacak.
ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çağatay'ın kurduğu tuzakla Koçovalılar'a büyük bir ateş düşecek ve Selim, Yamaç'ın kucağında son nefesini verecek.
Koçovalı ailesi Selim'in ölümüyle derinden sarsılırken Akın babasının acısıyla saldırıya geçecek. Koçovalılar kaybettikleri oğullarının yasını tutarken Çukur onları yalnız bırakmayacak ve Selim'in cenazesinde duygu yüklü anlar yaşanacak.
Ogeday'ın geri dönmesi ile bir anda elindeki büyük kozu kaybeden Çağatay ise kendisini Cengiz'in hedef tahtasında bulurken, işleri lehine çevirmenin yollarını arayacak.
Koçovalı ailesi Selim'in kaybıyla yüzleşmeye çalışırken abisinin intikamını almaya yemin eden Yamaç, Cengiz'e hiç beklemediği bir darbe indirecek.
ÖNER ERKAN KİMDİR?
4 Ocak 1980 tarihinde İzmir'de doğan Öner Erkan, 15 yaşında almaya başladığı tiyatro kursuyla birlikte oyunculuğa ilk adımını attı. 2002 yılında, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Daha sonrasında Bahçeşehir Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptı. Oyuncunun ilk televizyon deneyimi TRT'de sunduğu bir çocuk programı ile gerçekleşti.
2002-2004 yılları arasında İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda iki sezon dansçı olarak çalıştıktan sonra, Haluk Bilginer'in kurduğu Oyun Atölyesi'ne oyuncu olarak girdi. Sonrasında Organize İşler, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü, Son Osmanlı Yandım Ali gibi sinema filmlerinde rol aldı.
2009 yılında, Bornova Bornova adlı sinema filmindeki rolüyle Altın Portakal'da En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı. 2013 yılında Babamın Cesetleri adlı tiyatro oyunundaki rolüyle ve 2019 yılında Dünyada Karşılaşmış Gibi adlı tiyatro oyunundaki rolüyle, Afife Tiyatro Ödülleri'nde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu Ödülü'nü kazandı.
Öner Erkan, ayrıca Avrupa Yakası, İki Aile, Üsküdar'a Giderken, Yalan Dünya, Çukur gibi televizyon dizilerinde de rol almıştır