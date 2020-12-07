Dün akşam Masterchef'te haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu oynandı. Hem heyecanlı hem de gergin anların yaşandığı bölümde birbirinden güçlü rakipler en iyisi olmak için çabaladı. Eleme potasına giren 3 adaydan biri hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki 6 Aralık Masterchef kim elendi? Mehmet, Danilo ve Somer şefler en çok hangi tabağı beğendi? 6 Aralık Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sushi yapan yarışmacılardan en zayıf tabağı çıkaran kim oldu? işte merak edilenler...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI? (6 ARALIK)
2020 MasterChef eleme gecesi ilk olarak takım dokunulmazlığı oyununa sahne oldu, Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından Uzak Doğu Lezzeti olan Sushi yapmaları istenen mavi ve kırmızı takım ana kadro yarışmacıları arasında en fazla başarılı olan takım MAVİ takım oldu ve haftanın son dokunulmazlığını kazandı.
Bu bağlamda eleme adayları olan MasterChef Ebru, Eray, Serhat arasından Mehmet şef tarafından hazırlanan deniz ürünü tabağına en yakın olan tabağa sahip 3 ana kadro yarışmacısı arasından 2'si eleme potasından kurtularak yarışmaya 1 hafta daha devam etme hakkı kazandı.
MASTERCHEF KİM ELENDİ? (6 ARALIK)
Bu bağlamda eleme gecesinde, Serhat ile Eray eleme potasından kurtularak MasterChef'e devam eden isimler oldu. Son oyunda Mehmet şefin tabağını en az yakın yapan isim ise Mehmet, Danilo, Somer şefler tarafından EBRU olarak belirlendi. Haftanın elenen ismi MasterChef Ebru oldu...
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Özgül
Barbaros
Emir
Sefa
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Eray
Serhat
Ebru
MASTERCHEF EBRU KİMDİR?
28 yaşındaki Ebru Has, aslen Düzce Akçakocalıdır. İlkokulda profesyonel voleybol hayatının başlangıcını yapan Ebru Has, Eczacıbaşı'nda voleybola başlamış; ardından yıllarca FMV Işık Okulları ve İBB Spor Kulübü'nde ter dökmüştür.
Doğa Koleji'nde lise eğitimini tamamladıktan sonra Kadir Has Üniversitesi'nde Radyo Televizyon Teknolojisi'ni bitiren Has, bunun akabinde Kadir Has Üniversitesi İstanbul Culinary İnstitute Aşçılık kursunda eğitimlerini tamamladıktan sonra Moevenpick Hotel'de staj yapmıştır.
Stajının ardından 1 yıl Wyndham Grand Levent Hotel'de çalışan Ebru Has, Emirgan'da La Boom adlı restaurantta çalışma hayatına devam etmiştir. Bu sırada yeni bir karar alarak Malta'ya giden ve 6 ay İngilizce eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye geri dönen Has, Türkiye'ye dönmesinin ardından İstanbul Balat Cafe Restaurantta Executive Chef olarak görev almıştır.
Bu görevin ardından bir yıl kadar da Bursa'da Asmadan Enoteca Bistro'da çalıştıktan sonra, Ayvalık Mado'da Executive Chef olarak çalışma hayatına devam etmiştir.
Aynı zamanda pilates eğitmenliği de yaptığını ifade eden Ebru Has, MasterChef 2020'nin ana kadrosunda olmaya hak kazanan isimler arasında yer almaktadır.