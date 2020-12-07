Dün akşam Masterchef'te haftanın üçüncü ve son dokunulmazlık oyunu oynandı. Hem heyecanlı hem de gergin anların yaşandığı bölümde birbirinden güçlü rakipler en iyisi olmak için çabaladı. Eleme potasına giren 3 adaydan biri hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki 6 Aralık Masterchef kim elendi? Mehmet, Danilo ve Somer şefler en çok hangi tabağı beğendi? 6 Aralık Masterchef dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Sushi yapan yarışmacılardan en zayıf tabağı çıkaran kim oldu? işte merak edilenler...