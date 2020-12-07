Salı günlerinin efsanesi haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 175. bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler büyük bir savaşın fitilini ateşlyecek. Yaman'a yanlış bir şey yapması durumunda bedelini ağır ödeteceğini söyleyen Hızır Çakırbeyli dostlarına da masadaki herkesin canını teminatı altına aldığını söyleyerek Yaman'ın hariç tuttuğunu ifade ediyor. Bölümde kritik olaylardan birisi ise Şahin Ağa'nın durumu. Şahin Ağa'ya neler olacağı akıllarda bir soru işareti olarak yerini aldı. Şahin Ağa'nın vurulmasıyla büyük bir bunalım yaşayan Alpaslan önüne gelen her şeyi ezip geçiyor. En sonunda masaya gelerek silahını ateşliyor. İşte EDHO 175. bölüm fragmanında yaşanacaklar...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 175. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"O masada yanlış yaparsan, bunun bedelini ağır ödersin!"
Abisi Derman Korkmaz'ın hesabını sormak isteyen Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'nin karşısına dikilerek Alpaslan Çakırbeyli'nin yok edilmesini ister. Hızır Çakırbeyli'nin ikazlarına rağmen, kendi planlarının uygulamaya başlayan Korkmazlar, tansiyonu yükseltmeye kararlıdır.
Şahin Ağa'ya yapılandan sonra gözünü karartan Alpaslan ise soluğu masada alır. Alpaslan'ın hedefinde Yavuz vardır. Amcası İlyas Çakırbeyli'nin lider olduğu masaya yaptığından herkesi zor durumda bırakır.
Daha yeni masanın lideri olan İlyas Çakırbeyli, yeğeni ve masa arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.
Hızır Çakırbeyli'nin kurduğu oyundan habersiz kendi başına hareket eden Alpaslan, teyzesi Ceylan Çakırbeyli'nin de ikazıyla kendini geri çekmeye hazırdır. Fakat Alpaslan'ın mekanına yapılan son eylem ortalığı yeniden karıştırır.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Canımızı alanı almadan gitmem!"
Alpaslan Çakırbeyli'nin Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla dengeler değişir. Yaman Korkmaz, Çakırbeylilere iyiden iyiye bilenir. Hızır Çakırbeyli, her zamanki gibi kurduğu oyundan açık vermez.
HIZIR'IN ALPASLAN ENDİŞESİ
Kendisine karşı gelen yeğeni Alpaslan'ın, Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla bir yandan gurur duyan Hızır Reis, bir yandan da hayatından endişe eder.
ORTALIK KARIŞIYOR
Hızır Çakırbeyli abisinin emaneti canından çok sevdiği Alpaslan'ın hayatından endişe ederken Bahar Sincanlı'yla başlayan gönül ilişkisi yüzünden ortalık karışır.
HIZIR ALİ'NİN İSYANI
Çocukluk arkadaşı Ömür'ün Bahar'ı yok etme planından sonra Bahar'ı yanından ayırmayan Hızır, oğlu Hızır Ali'nin kendisinden uzaklaşmasına neden olur.
Hızır Reis, Hızır Ali'nin de Alpaslan gibi kendi başına kararlar vererek hayatını riske atmak istemez.