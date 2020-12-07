Salı günlerinin efsanesi haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 175. bölüm fragmanında yaşanan gelişmeler büyük bir savaşın fitilini ateşlyecek. Yaman'a yanlış bir şey yapması durumunda bedelini ağır ödeteceğini söyleyen Hızır Çakırbeyli dostlarına da masadaki herkesin canını teminatı altına aldığını söyleyerek Yaman'ın hariç tuttuğunu ifade ediyor. Bölümde kritik olaylardan birisi ise Şahin Ağa'nın durumu. Şahin Ağa'ya neler olacağı akıllarda bir soru işareti olarak yerini aldı. Şahin Ağa'nın vurulmasıyla büyük bir bunalım yaşayan Alpaslan önüne gelen her şeyi ezip geçiyor. En sonunda masaya gelerek silahını ateşliyor. İşte EDHO 175. bölüm fragmanında yaşanacaklar...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 175. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"O masada yanlış yaparsan, bunun bedelini ağır ödersin!"

Abisi Derman Korkmaz'ın hesabını sormak isteyen Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'nin karşısına dikilerek Alpaslan Çakırbeyli'nin yok edilmesini ister. Hızır Çakırbeyli'nin ikazlarına rağmen, kendi planlarının uygulamaya başlayan Korkmazlar, tansiyonu yükseltmeye kararlıdır.