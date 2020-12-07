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    • Magazin
    • 07.12.2020 16:28
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    • 07.12.2020 16:42
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    Yılmaz kimdir? ile Vazgeçme hangi kanalda?

    Yılmaz kimdir? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Televizyonların gündüz kuşağında ekrana gelen ile Vazgeçme hangi kanalda? Daha önce haber spikerliği ve sunuculuğu yapmış olan Didem Arslan Yılmaz, her gün izleyicilerle buluşuyor. Dolayısıyla izleyiciler hayatına dair bilgileri merak ederek sıklıkla araştırıyor. İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Didem Arslan Yılmaz kimdir?

    Didem Arslan Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları her gün arama motorları üzerinden araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Sunduğu program ile televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşan Didem Arslan Yılmaz ile Vazgeçme hangi kanalda? Daha önce haber sunarken de televizyonda olan Didem Arslan Yılmaz'ın hayatına dair merak edilen bilgileri haberimizde derledik.

    DİDEM ARSLAN YILMAZ İLE VAZGEÇME HANGİ KANALDA?

    Hafta içi her gün saat 15:15'te Show TV'de yayınlanıyor

    DİDEM ARSLAN YILMAZ KİMDİR?

    Türk haber spikeri ve muhabir Didem Arslan Yılmaz, 12 Ocak 1974 tarihinde dünyaya geldi.

    Kadıköy Kız Lisesi ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümü'nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1992'de Flash TV'de haber sunarak başladı. Çalar Saat,Serdar Cebe'yle Haftasonu Haberleri, 13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye'nin Nabzı programlarının sunuculuğunu üstlendi.

    Profesyonel meslek hayatına haber merkezi ile başladı. Muhabirlik, ana haber spikerliği, sabah programı spikerliği yaptı.
    Sağlık Bakanlığı ve CNN TÜRK'ün birlikte organize ettiği "Hayata Bağış" kampanyası büyük farkındalık yarattı.
    Türkiye'nin Nabzı adlı tartışma programını hazırlayıp sundu. Gün içerisinde de yine farklı saat dilimlerinde kuşak programlarının hem mutfağında hem de ekran önünde görev aldı.
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