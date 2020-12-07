Profesyonel meslek hayatına haber merkezi ile başladı. Muhabirlik, ana haber spikerliği, sabah programı spikerliği yaptı.

Sağlık Bakanlığı ve CNN TÜRK'ün birlikte organize ettiği "Hayata Bağış" kampanyası büyük farkındalık yarattı.

Türkiye'nin Nabzı adlı tartışma programını hazırlayıp sundu. Gün içerisinde de yine farklı saat dilimlerinde kuşak programlarının hem mutfağında hem de ekran önünde görev aldı.