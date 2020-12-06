Eski eşi Hüseyin Yiğit'in (38) darp, ölümle tehdit ve şantajına maruz kaldığını ve bu nedenle bebeğini düşürdüğünü iddia eden oyuncu Zeynep Elçin (28), daha önce mahkemede verdiği ifadesinde, "Hamile olduğum için eve kapatıldım" demişti...
Oyuncu Zeynep Elçin, eski eşi Hüseyin Yiğit'in kendisini ölümle tehdit ettiğini söyleyip suç duyurusunda bulunmuştu.
Elçin, eski eşinin kendisine "Seni çürüteceğim. Sete gelip rezil edeceğim. Yüzüne kezzap atacağım" şeklinde tehdit mesajları gönderdiğini ifade etti. Yapılan yargılamada karar çıktı. Mahkeme, Yiğit'e hakaret suçundan 3 bin lira adli para, tehdit suçundan ise 8 ay 10 gün hapis cezası verdi.
ZEYNEP ELÇİN KİMDİR?
9 yıldır oyunculuk mesleğinde olan Zeynep Elçin verdiği bir röportajda hiç kimsenin kendisini yönlendirmediğini, başlarda çok zorlandığını ve zaman kaybettiğini anlatarak ''Bundan sonraki arzum doğru bir şekilde yönlendirilmek. Oyunculukta en dikkat edilmesi gereken şey ilk başta bu olmalı. Bunu ben tecrübeyle edindim oyuncu olmak isteyenlere tavsiyem kendilerine zaman kaybettirmeyecek kişilerle çalışmaları'' diyor.
Çocukluktan beri oyunculuk hayali kurduğunu anlatan Zeynep Elçin, Gaziantep'te büyüdüğü için tiyatro gruplarına katıldığını sonrasında da dizilerde oynamaya başladığını anlatarak ailesinin başlangıçta karşı çıktığını ancak şimdilerde en büyük destekçisi olduklarını söylüyor.