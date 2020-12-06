ZEYNEP ELÇİN KİMDİR?

9 yıldır oyunculuk mesleğinde olan Zeynep Elçin verdiği bir röportajda hiç kimsenin kendisini yönlendirmediğini, başlarda çok zorlandığını ve zaman kaybettiğini anlatarak ''Bundan sonraki arzum doğru bir şekilde yönlendirilmek. Oyunculukta en dikkat edilmesi gereken şey ilk başta bu olmalı. Bunu ben tecrübeyle edindim oyuncu olmak isteyenlere tavsiyem kendilerine zaman kaybettirmeyecek kişilerle çalışmaları'' diyor.