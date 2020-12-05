Vakti belirsiz olan tek sefer ölümdür sözlerinin damga vurduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da herkesin sevdiği bir karakter karakter olan Şahin Ağa'nın vurulması akıllara "Turgay Tanülkü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ayrılıyor mu?" sorularını getirdi. Alpaslan Baba'ya pusu kuran Yaman Korkmaz'ın adamları ilk önce Kubilay'ı ardından da Şahin Ağa'yı vurdu. Hızır Çakırbeyli yeğeni Alpaslan'ı ve yıllardır dostu olan Şahin Ağa'yı kurtarmak için pusu kuran hainlerin önünü keserek arabalarına kurşun yağdırdı. Heyecan dolu final sahnesinin ardından EDHO 175. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Fragman henüz ATV ekranlarında yayınlanmadı. İşte geceye damga vuran Şahin Ağa'nın vurulduğu final sahnesi...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Canımızı alanı almadan gitmem!"

Alpaslan Çakırbeyli'nin Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla dengeler değişir. Yaman Korkmaz, Çakırbeylilere iyiden iyiye bilenir. Hızır Çakırbeyli, her zamanki gibi kurduğu oyundan açık vermez.