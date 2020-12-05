Vakti belirsiz olan tek sefer ölümdür sözlerinin damga vurduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da herkesin sevdiği bir karakter karakter olan Şahin Ağa'nın vurulması akıllara "Turgay Tanülkü Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde ayrılıyor mu?" sorularını getirdi. Alpaslan Baba'ya pusu kuran Yaman Korkmaz'ın adamları ilk önce Kubilay'ı ardından da Şahin Ağa'yı vurdu. Hızır Çakırbeyli yeğeni Alpaslan'ı ve yıllardır dostu olan Şahin Ağa'yı kurtarmak için pusu kuran hainlerin önünü keserek arabalarına kurşun yağdırdı. Heyecan dolu final sahnesinin ardından EDHO 175. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Fragman henüz ATV ekranlarında yayınlanmadı. İşte geceye damga vuran Şahin Ağa'nın vurulduğu final sahnesi...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
"Canımızı alanı almadan gitmem!"
Alpaslan Çakırbeyli'nin Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla dengeler değişir. Yaman Korkmaz, Çakırbeylilere iyiden iyiye bilenir. Hızır Çakırbeyli, her zamanki gibi kurduğu oyundan açık vermez.
HIZIR'IN ALPASLAN ENDİŞESİ
Kendisine karşı gelen yeğeni Alpaslan'ın, Derman Korkmaz'ı ortadan kaldırmasıyla bir yandan gurur duyan Hızır Reis, bir yandan da hayatından endişe eder.
ORTALIK KARIŞIYOR
Hızır Çakırbeyli abisinin emaneti canından çok sevdiği Alpaslan'ın hayatından endişe ederken Bahar Sincanlı'yla başlayan gönül ilişkisi yüzünden ortalık karışır.
HIZIR ALİ'NİN İSYANI
Çocukluk arkadaşı Ömür'ün Bahar'ı yok etme planından sonra Bahar'ı yanından ayırmayan Hızır, oğlu Hızır Ali'nin kendisinden uzaklaşmasına neden olur. Hızır Reis, Hızır Ali'nin de Alpaslan gibi kendi başına kararlar vererek hayatını riske atmak istemez.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR
"Ben davasından dönen bir adamla yol yürümem..."
Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın hayatını kurmak için hasımlarını masasına davet eder.
HIZIR'DAN TERS KÖŞE
Korkmazların masaya oturmasıyla masa kuralları gereği masadan kalktığını açıklayan Hızır Reis, başta dostları olmak üzere düşmanları Korkmazlara da ters köşe yapar.
KORKMAZLARIN LİDERLİK MÜCADELESİ
Hızır Reis'in bu hamlesinin ardından meydanın boşaldığını düşünen Korkmazlar da liderlik için mücadeleye hazırlanır. Masadan kalmasına rağmen tedbiri bırakmayarak yeğenini korumaya devam eden Hızır Çakırbeyli, tüm gücünü kullanır.
ALPASLAN İPLERİ KOPARMAYA HAZIR
Hızır amcasının verdiği kararlardan memnun olmayan Alpaslan ise amcasıyla iplerini koparmaya hazırdır. Kendi yolunu çizerek adını aleme yazdırmaya hazır olan Alpaslan sonunda Derman Korkmaz'la yüz yüze gelir.
HIZIR VE BAHAR YAKINLAŞIYOR
Hızır Reis'in Korkmazlarla el sıkışmasını hazmedemeyen Ceylan ise eşiyle arasını açacak bir konuşma yapar. Hızır'ı kendisinden uzaklaştıran Ceylan, bu hamlesiyle eşini Bahar Sincanlı'ya istemeden yaklaştırır.
BAHAR'IN PLANI NE?
Bahar Sincanlı, Hızır Reis'in pusulasını şaşırtırken, Ceylan'ın da hedefi olur. Hızır Reis bir yandan yeğeninin hayatını kurtarmak için zor kararlar verirken bir yandan da kendisine söz geçiremez. Bahar Sincanlı ise çocukluk arkadaşı Ömür'e rağmen, Hızır Reis'in gönlünü çalmaktan bir an olsun vazgeçmez.