Olgun Şimşek'ten Kimsesiz Yaşar açıklaması! Geri dön sözlerine son noktayı koydu. ATV ekranlarında fırtınalar estiren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 3. sezonunda Kimsesiz Yaşar karakteriyle gönüllere taht kuran Olgun Şimşek bu sezon Show TV'nin sevilen dizisi Ramo'ya transfer oldu. Burada canlandırdığı Cihangir karakteriyle de dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu geçtiğimiz haftalarda İbo Show'a katıldı. Şimşek burada Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Kimsesiz Yaşar karakterine dair önemli açıklamalarda bulundu.

OLGUN ŞİMŞEK'TEN KİMSESİZ YAŞAR AÇIKLAMASI

İbrahim Tatlıses'in İbo Show'da Olgun Şimşek'e "Kimsesiz Yaşar, ben hala öyle olarak biliyorum seni. Daha beyefendi geçmedim" demesi üzerine 49 yaşındaki ünlü oyuncu "Kimsesiz Yaşar artık öldü gitti. Gerçi ölmedi. Güzel çalışma oldu. Ama bitti artık o. Şimdi Cihangir Bey artık." ifadelerini kullandı.