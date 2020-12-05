Diriliş Ertuğrul'un efsane isminin yeni adresi belli oluyor. Acun Ilıcalı Diriliş Ertuğrul'un alpiyle alemi titretecek. Turgut Alp karakteriyle gönüllerdeki yerini alan Cengiz Coşkun, Acun Ilıcalı'nın yeni sezonda yayınlayacağı dijital platform Exxen'deki yeni bir projeyle ekranlara yeniden merhaba diyecek. Ortaya atılan son iddialara göre Cengiz Coşkun'un ünlü oyuncu Hazal Filiz Küçükköse'nin Hafsa Hatun karakterine hayat vereceği ve Yavuz Sultan Selim'in hayat hikayesini konu alan dizide rol alacağı konuşuluyor. Önümüzdeki günlerde diziyle ilgili yapılacak açıklama ise daha şimdiden merak konusu oldu.

YAVUZ SULTAN SELİM'İ CANLANDIRACAK İDDİASI

1 Ocak tarihinde Exxen yayına başlayacağı duyurulan Exxen platformu için bomba bir haber geldi. Acun Ilıcalı'nın kurduğu platformda Cengiz Coşkun Yavuz Sultan Selim'in hayatını anlatacak bir dizi projesiyle ekranlarda olacağı iddia edildi. Ayrıca Coşkun'a dizide Hazal Filizküçükköse'nin Hafsa Hatun'u rolüyle eşlik edeceği iddialar arasında yer alsa da henüz bir açıklama yapılmadı.