Fırtına gibi dönüş yapacak hayranları bunu bekliyor! Sayılı gün kaldı! Ünlü oyuncu yeni sezonda...

Birkaç bölüm başarıyla devam eden dizi düşen reytingler ve gelen eleştiriler nedeniyle yine isim değiştirip sadece Emir'in Yolu adıyla yayın hayatına devam etmiştir. Bu defa dizinin Adını Feriha Koydum dizisi ile bir bağlantısı kalmamış ve konu tamamen değişmiştir. Çağatay Ulusoy'un Emir'in Yolu'ndaki partneri Eve Düşen Yıldırım dizisi ile tanınan Gizem Karaca olmuştur.