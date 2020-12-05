Fırtına gibi dönüş yapacak hayranları bunu bekliyor! Sayılı gün kaldı! Ünlü oyuncu yeni sezonda...

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy bomba gibi bir diziyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. blutv'de yayınlanacak olan Yeşilçam dizisinin hazırlıkları sürerken ortaya bomba bir transfer iddiası atıldı. Çağan Irmak'ın yönetmenliğini üstleneceği Yeşilçam dizisinde ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un katıldığı konuşuluyor. Çağatay Ulusoy son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde konuk oyuncu olarak rol almıştı. İddiaların ardından blutv'de yayınlanacak olan diziyle ilgili detaylar merak konusu oldu.
ÜNLÜ OYUNCU YEŞİLÇAM DİZİSİNE Mİ KATILIYOR?
Çağan Irmak'ın yönetmenliğini üstleneceği Yeşilçam dizisinde ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un katıldığı konuşuluyor. Çağatay Ulusoy son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde konuk oyuncu olarak rol almıştı.
ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?
Çağatay Ulusoy 23 Eylül 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2010 yılında Best Model of Turkey birincisi oldu. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri bölümünde eğitim görmüş ve aynı zamanda Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almaya başlamıştır.
İlk rolü 2011'de Show TV'de yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisindeki Emir Sarrafoğlu karakteridir. Dizi 2 sezon sürmüştür. Diziye devam ederken 2011'de Anadolu Kartalları filminde de önemli bir rol oynamıştır. Filmde Üsteğmen Ahmet Onur karakterini canlandırmış ve bu rolüyle de büyük beğeni toplamıştır.
Dizi devam ederken yine aynı kanalda yayın yapan Eve Düşen Yıldırım dizisine konuk oyunculuk yapmıştır. Yine Emir Sarrafoğlu karakterini canlandırmıştır.
Başrol oyuncusu Hazal Kaya'nın Adını Feriha Koydum'dan ayrılması ve Feriha karakterinin ölmesiyle dizi 3.sezonda Adını Feriha Koydum:Emir'in Yolu adıyla sezona ekibe yeni dahil olan oyuncularla başlamıştır. Başrol Çağatay Ulusoy'un partnerlerinden biri Zeynep Çamcı olmuştur.
Birkaç bölüm başarıyla devam eden dizi düşen reytingler ve gelen eleştiriler nedeniyle yine isim değiştirip sadece Emir'in Yolu adıyla yayın hayatına devam etmiştir. Bu defa dizinin Adını Feriha Koydum dizisi ile bir bağlantısı kalmamış ve konu tamamen değişmiştir. Çağatay Ulusoy'un Emir'in Yolu'ndaki partneri Eve Düşen Yıldırım dizisi ile tanınan Gizem Karaca olmuştur.
Ay Yapım'ın yaptığı, senaryosunu Ece Yörenç'in yazdığı ve 2013-2015 yılları arasında Star TV'de yayınlanmış olan Amerikan dizisi The O.C'nin yerli uyarlaması Medcezir dizisinde başrol oynadı.
Dizide Çağatay Ulusoy'a Serenay Sarıkaya eşlik etmiştir. 2015 yılında Leyla Lydia Tuğutlu ile Delibal adlı filmde rol almıştır. 2016'da Colin's markasının reklam yüzü olan Ulusoy Bize Uyar adlı reklam filminde Victoria Secret mankenlerinden Taylor Marie Hill ile birlikte yer almıştır.
Yapımcılığı Ay Yapım'ın yaptığı, Show TV'de 2016 - 2017 yılları arasında yayımlanan İçerde dizisinde Sarp Yılmaz karakterini canlandırdıktan sonra 2018-2020 yılları arasında da Netflix'te 4. sezon boyunca yayımlanan ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'ın başrol karakteri olan Hakan Demir rolünü üstlendi.