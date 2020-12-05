İbo Show konukları kimler? İbo Show hangi kanalda saat kaçta? İbo Show programının konukları merak edilen konulardan birisi. 9 yıl aradan sonra tekrar ekranlara dönen ve birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu 'İbo Show' Cumartesi akşamları yayınlanıyor.
İBO SHOW KONUKLARI KİMLER?
Her hafta birbirinden değerli konukları ağırlayan İbo Show'da bu hafta; Arif Susam, Gonca Vuslateri, Ümit Besen ve Cengiz Kurtoğlu'yla tam anlamıyla nostalji rüzgarı yaşanacak.
İBO SHOW HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
9 yıl aradan sonra tekrar ekranlara dönen ve birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu 'İbo Show', her cumartesi saat 20.00'de Star'da.