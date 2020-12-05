Cenaze namazı kılınıyor senarist üzerini çizdi! Çukur'da başrol ismin veda şoku isyan ettirecek. Dördüncü sezonuyla Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çukur dizisinde bu hafta yaşanan gelişmelerle heyecan doruğa çıkarken Öner Erkan'ın canlandırdığı Selim karakterinin ölüp ölmeyeceği izleyicilerin aklında bir soru işareti olarak yerini alıyor. Dizinin son bölümünde Selim Koçovalı'nın saz çalarken tanıştığı Cemil'in ihanetine uğraması herkesi şoke ederken akıllara Öner Erkan Çukur'dan ayrılacak mı sorusu geldi. Gelecek hafta yaşanacak gelişmelerle detaylar teker teker netliğe kavuşacak.

ÇUKUR'U KARIŞTIRACAK ÖLÜM

Çukur 106. bölüm ilk sahnede Yamaç, Efsun'a "Ağabeyim öldü benim ya. Git, Cengiz'e, Çağatay'ı selamımı söyle. Yamaç Koçovalı geliyor de. Saklasınlar." demesi izleyicileri şok etti. Bu sahnenin ardından Selim'i canlandıran Öner Erkan'ın diziden ayrıldığı ihtimali akıllarda yer aldı.