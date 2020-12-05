Miadı doldu reytinglerde kan kaybeden diziye yol gözüküyor! Finalden başka yol kalmayacak

Perşembe akşamları TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kalk Gidelim dizisinde yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Ancak ortaya çıkan son söylentiler dizinin sıkı takipçilerini üzecek cinsten. Son olarak televizyon ekranlarında yeni dizilerin başlaması ve reytinglerinin iyi olması, ayrıca önceki dizilerin reytinglerinin de yüksek olması nedeniyle Kalk Gidelim dizisinin final yapacağı iddialar arasında yer alırken gözler yayıncı kuruluş TRT 1 ve dizinin yapımcı şirketine çevrildi. Ancak konu hakkında henüz resmi açıklama gelmedi. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

O DİZİ EKRANLARA VEDA EDİYOR İDDİALARI

Başrollerinde Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Mehtap Bayri, Yıldız Kültür ve Beyazıt Gülercan gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin final yapacağı konuşuluyor. ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Fox TV'de Mucize Doktor, Show TV'de yeni başlayan Alev Alev dizilerinin iyi reyting alması dizinin fişini çektiren etkenlerden olduğu tahmin ediliyor.