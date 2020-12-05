Miadı doldu reytinglerde kan kaybeden diziye yol gözüküyor! Finalden başka yol kalmayacak

Perşembe akşamları TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Kalk Gidelim dizisinde yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. Ancak ortaya çıkan son söylentiler dizinin sıkı takipçilerini üzecek cinsten. Son olarak televizyon ekranlarında yeni dizilerin başlaması ve reytinglerinin iyi olması, ayrıca önceki dizilerin reytinglerinin de yüksek olması nedeniyle Kalk Gidelim dizisinin final yapacağı iddialar arasında yer alırken gözler yayıncı kuruluş TRT 1 ve dizinin yapımcı şirketine çevrildi. Ancak konu hakkında henüz resmi açıklama gelmedi. Konu hakkında açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
O DİZİ EKRANLARA VEDA EDİYOR İDDİALARI
Başrollerinde Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer, Mehtap Bayri, Yıldız Kültür ve Beyazıt Gülercan gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizinin final yapacağı konuşuluyor. ATV'de Bir Zamanlar Çukurova, Fox TV'de Mucize Doktor, Show TV'de yeni başlayan Alev Alev dizilerinin iyi reyting alması dizinin fişini çektiren etkenlerden olduğu tahmin ediliyor.
KALK GİDELİM SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Perihan'ın sürprizi nedeniyle sancılanan Dudu, doğum için apar topar hastaneye götürülür ancak yolda yine Şakir'den kaynaklanan sayısız aksilikler olur. Güçlükle hastaneye varabilen Dudu bu sefer de inanılmaz bir olayla karşılaşır.
Seyfettin ve Sevda Badegül ve Halim' in durumundan şüphe edince çocukları çapraz sorguya alırlar. Halim ve Badegül mecburen durumu Seyfettin ve Sevda'ya anlatmak zorunda kalırlar. Badegül' ün çocuğunun olmayacağını öğrenen ikilinin tavrı gerçek bir aile dayanışmasının örneği olacaktır.
Kelle İsmail'in evinde yakalanan Samim sabaha kadar esir kalır. Babasının Samim' e kötülük yaptığını düşünen Yasemin çok üzülür. Yasemin' in artık bambaşka bir planı vardır. Samim bile bu plandan habersizdir.
Hastaneye yatan Dudu normal doğum için hazırlanmaktadır. Bu arada Perihan 'ın bir planı vardır. Bebeğin ismini o koyacaktır. Perihan, Şakir'i bebeğin ismi konusunda ikna eder. Dudu doğumu beklerken, Şakir annesinden aldığı taktikle gerekli hazırlıkları yapmaya başlar.
İnsaf Seyfettin'in isteğini yerine getirir ve 153 tane ineği toparlar. Seyfettin kelle İsmail' le yaşadığı ahır problemini çözer.
Kelle İsmail Seyfettin yenilgiyi kabul eder. Ama iyi pehlivan mutlaka bir rövanş yapacaktır. Kelle' nin bu seferki planı Seyfettin'i gerçekten zor durumda bırakacaktır.
Heyecanlı dakikalar son bulup da doğum tamamlanınca Şakir'e ve diğerlerine gelen ilk haber herkesi şok eder. Doğumda da hiç beklenmeyen bir aksilik olmuştur.
Üstelik bu aksilik diğerlerine hiç benzememektedir ve Şakir buna katlanılabilecek durumda değildir. Bütün aile "Saz" bebeğin doğumuyla büyük bir şok yaşar.